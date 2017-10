Ove ulice će biti zatvorene zbog Podgoričkog maratona

Zbog održavanja “24.Podgoričkog internacionalnog maratona-2017”, u nedjelju 29. oktobra, biće zatvoren saobraćaj za sve vrste motornih vozila od 6:00 do 16:30 časova na Trgu Nezavisnosti.

Saobraćaj će biti zatvoren od 07:00 do 09:00 časova u Ulici Slobode, bulevarima Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, preko mosta Milenijum, zauim u Ulici 13. Jula, Dalmatinskoj, Bulevaru Džordža Vašingtona, Ulici Dr Ljubomira Rašovića, preko Krivog mosta, u ulicama Ilije Plamenca, 27.marta, 4.jula i Bulevaru Zetskih vladara.

Od 09:15 časova na magistralnom putu M-2 prema Golubovcima saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom do 11:00 časova.

Od 10:30 do 11:30 zabranjen je saobraćaj na putu Golubovci-Matguži-Tuzi kao i od 10:30 do 15:00 časova na Tuškom putu, putu Radomira Ivanovića, Ulici Bracana Bracanovića, dijelu Ulice Kralja Nikole, Bulevaru Crnogorskih serdara, preko mosta “Union bridž”, Ulici Ivana Milutinovića, Bulevaru Jovana Tomaševića, preko mosta “Milenijum”, bulevarima Stanka Dragojevića i Svetog Petra Cetinjskog i ulici Slobode.

Zbog održavanja polumaratona, koji startuje iz Danilovgrada u 10:30 časova i trči se starim putem Danilovgrad-Spuž-preko Veljeg brda-Podgorica, a zbog proslaska polumaratonaca ka cilju na Trgu Republike od 11:30 do 13:30 časova biće zabranjen saobraćaj u ulicama Serdara Jola Piletića, dijelu ulice 13.jula preko mosta Milenijum, bulevarima Stanka Dragojevića i Svetog Petra Cetinjskog i Ulici Slobode.

Zbog održavanja trke zadovoljstva na 5.000m saobraćaj će biti zaustavljen od 09:00 do 10:00 časova Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, a zbog održavanja trke zadovoljstva na 10.000m saobraćaj će biti zaustavljen od 09:20 do 10:30 časova Ulicom Kralja Nikole, od raskrsnice sa Ulicom 8. marta iz pravca Zabjela do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog.

“Za vrijeme održavanja maratona i polumaratona odvijanje saobraćaja regulisaće ekipe saobraćajne policije”, saopšteno je iz PG biroa.