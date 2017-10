„Pogled na Cetinje “: Prikazani planovi razvoja Prijestonice

Foto izložba povodom kampanje „Pogled na Cetinje 2011-2021“, koju je pokrenula Prijestonica Cetinje, otvorena je danas na Dvorskom trgu. Kampanja je pokrenuta povodom usvajanja novog Zakona o Prijestonici i njome se želi prikazati razvoj Cetinja u proteklom vremenu i planovi razvoja narednih godina, zahvaljujući benefitima koje će Prijestonica imati od usvojenog zakonskog rješenja.

Gradonačelnik Prijestonice, Aleksandar Bogdanović kazao je da ga posebno raduje što ova kampanja podrazumijeva retrospektivu svega onoga što je urađeno u prethodnom periodu, ali i neka rješenja koja će se realizovati u narednom četvorogodišnjem periodu.

“Ovo je samo dio rješenja koja su predstavljena godišnjim Razvojnim planom Prijestonice za 2018. godinu, ali u narednih dvadesetak dana bićemo u prilici da kreiramo i sve ono što će biti plan za naredni četvorogodišnji period”, istakao je Bogdanović.

On je dodao da je kampanja krenula od bivšeg Ruskog poslanstva, odnosno novog sjedišta Ministarstva vanjskih poslova. Podsjetio je da se ovim zakonom i institucionalno jača položaj Prijestonice, ali i finansijski položaj, gdje se Cetinju kroz tekući budžet uvećava pozicija za jedan odsto, što iznosi oko deset miliona eura godišnje.

“Time ćemo biti u prilici da realizujemo sve kapitalne projekte, a naš prioritet su oni projekti koji se tiču otvaranja novih radnih mjesta, ali i sve ono što je predviđeno Zakonom, a to je revitalizacija i očuvanje kulturnog nasljeđa, kao i oni projekti koji se tiču nove turističke ponude grada”, naglasio je Bogdanović.

On je istakao da ga jako ohrabruje činjenica što je Cetinje jedno od najvećih gradilišta u Crnoj Gori.

“Kada to kažem mislim na 15 projekata koji se trenutno realizuju i čija je vrijednost preko 25 miliona eura, kao što su Biznis inkubator, koji tokom novembra u potpunosti završavamo; revitalizacija prostora bivše Košute koji stavljamo u funkciju do kraja godine; sanacija ponora kao višedecenijskog problema, koji završavamo u roku od 90 dana; sanacija nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka, vrijednosti dva miliona eura, koji realizujemo do kraja ove godine; sanacija cetinjske pećine u smislu valorizacije izložbenog prostora, a ovih dana završavamo i projekat rekonstrukcije Bajove ulice, trg i pijacu na Njegušima i novu saobraćajnicu od Cetinja do Njeguša – investiciju koja je vrijedna gotovo deset miliona eura”, kazao je gradonačelnik.

Bogdanović je najavio da započinju realizaciju projekta putnog pravca od Krsca do Ivanovih korita, i niz drugih projekata kojima će, kako je istakao, doprinijeti razvoju Cetinja, kao i prioritetu gradske uprave – otvaranju novih radnih mjesta.

On je kazao da nakon usvajanja Zakona o Prijestonici očekuje i početak revitalizacije prostora nekadašnjeg Oboda kao još jedne biznis zone.

“Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i stečajnog postupka, stvaramo sve preduslove da taj prostor stavimo u funkciju, što nam zaista daje za pravo da Cetinje kroz razvoj malih i srednih preduzeća i kroz nove sadržaje bude grad u koji će se sve češće dolaziti i grad koji će značajno smanjiti stopu nezaposlenosti”,kazao je Bogdanović.

Narednih dana aktivna će biti internet i video prezentacija „Pogled na Cetinje 2011-2021“, dok će se kampanja sprovoditi putem medija i društvenih mreža.

” Timi ćemo građanima dodatno približiti našu viziju, jer je naš pogled na Cetinje razvojni, on je u funkciji otvaranja novih radnih mjesta i u funkciji svih onih projekata koji će omogućiti građanima bolji i kvalitetniji život”, zaključio je gradonačelnik Bogdanović.

On se zahvalio Vladi Crne Gore i Ministarstvu javne uprave povodom kreiranja nacrta zakona i svim poslanicima koji su izglasali Zakon o Prijestonici.

Izložbu su, pored velikog broja građana, posjetili i poslanici u državnom parlamentu koju su danas učestvovali na prvoj sjednici jesenjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore koja je održana u crnogorskoj prijestonici.