Pogledajte šta je ostalo od crnogorskih šuma

Da li sječemo prašume? Zašto jedino šumske koncesije ne podliježu procjenama uticaja na životnu sredinu? Zašto su neke šume preko noći proglašene ekonomskim odjeljenjima čime se otvaraju vrata beskrupuloznoj sječi stabala starih i po nekoliko stotina godina? Pogledajte posljedice nekontrolisane sječe na najljepšim djelovima naše zemlje i imajte na umu da šume nisu samo naša pluća! One čuvaju našu vodu, zaštita su od klizišta, utočište hiljadama nezaštićenih biljnih i životinjskih bića. Digni glas za one koji to ne mogu sami, jer svako drvo se računa!