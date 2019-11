Pogrešne odluke već koštaju oko 250.000 eura

Građane Crne Gore skupo će koštati nova igra “gluvih telefona” na relaciji Savjet Javnog servisa – menadžment te kuće i šteta će se možda mjeriti i stotinama hiljada eura s obzirom na to da od juna traju pregovori sa bivšim, nezakonito smijenjenim, generalnim direktorom Radem Vojvodićem, koji, na osnovu pravosnažne sudske presude, traži da bude isplaćen shodno ugovoru o radu koji je imao sa RTCG, piše Pobjeda.

Vojvodić već tri godine, još od prvostepene presude, pokušava da se mirnim putem nagodi sa upravom Radio-Televizije Crne Gore i utvrdi iznos novca koji bi mu bio dovoljan za zadovoljenje štete, a sa druge strane prihvatljiv i za Javni servis. Dogovora, međutim, nema ni na vidiku.

Generalni direktor RTCG Božidar Šundić za Pobjedu kaže da on ne može da potpiše isplatu iznosa višeg od 100.000 eura i da čeka pisano odobrenje Savjeta.

Predsjednik ovog tijela Ivan Jovetić, međutim, tvrdi da je sve “u rukama” Šundića, odnosno da najnovije izmjene Statuta RTCG, donešene na elektronskoj sjednici u septembru, omogućavaju direktoru da sam donese odluku, odnosno da mu nije potrebna saglasnost Savjeta.

Za razliku od njega, nekoliko nezvaničnih sagovornika Pobjede iz Savjeta RTCG smatraju da je namjera ovog tijela da sa Vojvodićem “mirnim putem” dođu do dogovora i da će uskoro organizovati sastanak sa njim.

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, vještak finansijske struke, kojeg je, u procesu pregovora sa Vojvodićem, angažovala RTCG, za procjenu iznosa novca koji mu treba isplatiti utvrdio je da Javni servis bivšem generalnom direktoru duguje 109.128,46 eura na ime izgubljene zarade uz pripadajuću kamatu, 73.600 eura po osnovu poreza i doprinosa na zarade i 66.539,43 eura za otpremninu sa kamatom, što ukupno iznosi 249.267.89 eura.

Najmanje toliko, prema procjeni vještaka, građani Crne Gore treba da plate Vojvodiću zbog nezakonite odluke Savjeta Javnog servisa.

Nakon nalaza vještaka, advokatski tim Vojvodića ponudio je menadžmentu RTCG iznos koji smatraju da treba isplatiti, kao i pod kojim uslovima, ali ta ponuda je odbijena.

“Sporna im je moja otpremnina. Nudio sam im nekoliko puta mirno rješenje spora. Savjet je prije mjesec usmeno dao Šundiću “zeleno svijetlo” da se to sporazumno riješi i sastali smo se. Šundić je napravio odluku, ali pošto je iznos veći od ovlašćenja za njegov potpis (prelazi 100.000 eura) onda Savjet mora da se izjasni i da potvrdi dogovor, ali oni to nijesu učinili. Zašto, to mi nije jasno i to je pitanje za njih”, – rekao je Vojvodić za Pobjedu.

Objašnjava i da što vrijeme odmiče, to Javni servis dolazi u sve nezgodniju situaciju jer kamate na ime novca koji mu RTCG duguje svakodnevno rastu.

Generalni direktor RTCG Božidar Šundić naveo je za Pobjedu da je uradio sve što je do njega – poslao je Savjetu odluku u kojoj traži da to tijelo odgovori da li da mirnim putem riješe ovo pitanje ili da se proces sudski nastavi, ali odgovor nije dobio.

“Kako cifra koju RTCG mora da isplati Vojvodiću prelazi 100.000 eura, ja moram dobiti saglasnost Savjeta, jer je to utvrđeno Statutom i novac ne mogu da isplatim bez odobrenja koje nijesam dobio”, rekao je undić.

Predsjednik Savjeta RTCG Ivan Jovetić, međutim, tvrdi kako Šundić od ovog tijela nije tražio saglasnost na odluku, već na “preporuku odluke”, te da je to Savjetu bilo neprihvatljivo.

Istovremeno je, navodi on, definisan prijedlog da se sporazumno riješe svi sporni elementi – zarade, kamate, eventualna otpremnina, eventualni zahtjevi za povratak na posao.

“Smisao ideje je bio da se spriječe svi budući sporovi i da se cijeli proces zaključi. Povratna informacija je bila da sporazum nije prihvatljiv za drugu stranu”, kaže Jovetić.

On navodi i da je možda sudski proces pravi put da se ovaj spor riješi.

Vojvodića je Savjet razriješio tajnim glasanjem 2016. godine, na prijedlog tadašnjeg člana tog tijela Gorana Đurovića.