Porto Budva negira krivicu, tužiće Opštinu

Vlasnik građevinske kompanije Alart centar Naser Ramaj negirao je juče da je do oštećenja Mediteranske ulice u Budvi došlo usljed izgradnje kompleksa Porto Budva, kao što tvrdi predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović.

Podsjetimo, na inicijativu Krapovića inspekcija Ministarstva turizma i održivog razvoja zabranila je dalju gradnju na gradilištu Porto Budva zbog ugroženosti života ljudi i okolnih objekata.

Ramaj u reagovanju ističe da činjenice govore, a i građani Budve odlično znaju, zašto put ima slijeganja i zašto cijeli grad pliva kad su nepovoljni vremenski uslovi i velike padavine.

“Zato što ne postoji kanal za atmosferske vode, jer je išao preko našeg placa, i sada ne postoji, unazad dvije godine, i do dana današnjeg nije odrađen, pa čitav taj dio grada pliva jer vode nemaju gde da se slivaju, osim što ulaze u pukotine puta i od toga put propada i dolazi do slijeganja ne samo na potezu blizu našeg gradilišta, već duž čitave Mediteranske ulice, počev od TQ Plaze pa sve do Starog grada”, rekao je Ramaj.

Na objektima koji se grade, dodaje Ramaj, takođe na potezu prve linije mora, na kojima je procentualno i vlasništvo pomenutog, nesmetano se izvode radovi preko cijele godine neprekidno.

“Budžetom Opštine Budva predviđen je kanal za taj dio grada, a već dvije godine se u isti ne ulažu sredstva i mi kao investitori trpimo štetu kako prethodne, tako i ove vlasti jer nam voda koja nema gdje vrši pritisak na dijafragmu i zahtijeva dodatne kako radove, tako i troškove”, objasnio je Ramaj.

Prinuđeni su, ističe, da poslije svega tuže Opštinu Budva za svu štetu koju su pretrpjeli od početka izvođenja radova, kao i oko procedure dobijanja građevinske dozvole, čijim su odlaganjem za dobijanje više od 10 mjeseci nezakonitim procedurama, pričinili ogromnu materijalnu štetu njihovom projektu i njemu kao investitoru lično.