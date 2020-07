Predstavnik studenata prijavljen zbog prijetnji

Student Filozofskog fakulteta u Nikšiću Aljoša Turović kazao je za Dan da je podnio prijavu protiv predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) Danila Jelovca zbog navodnog zastrašivanja i prijetnji, pošto je kritikovao rad te studentske organizacije. Turović je ispričao da su nesuglasice počele kada je kao predstavnik Studentske inicijative prošle godine više puta ukazao na loše zastupanje predstavnika studenata, koji, kako kaže, primaju plate iz državnog budžeta, a ništa ne preduzimaju da se unaprijedi položaj studentske populacije. On navodi najnoviji primjer odluke da se naplaćuju školarine na specijalističkim studijama.

“Mi smo peticijom tražili da se ukinu školarine, a onda imamo situaciju da se javlja Studentski parlament i obećava da će tražiti da se smanji iznos i navodno da će razmotriti odluku upravnog odbora. Sve nam to miriše na neki dogovor s predstavnicima Rektorata, kako bi uspjeli u svojoj zamisli. Ja sam takav njihov odnos prema studentima kritikovao na društvenim mrežama, pominjući i lično predsjednika SPUCG Jelovca u, možda, ne baš primjerenom kontekstu. Ipak, ako je smatrao da sam ga uvrijedio, mislim da je trebalo da se obrati nadležnim organima, ja sam spreman da dokažem na sudu šta sam govorio. Ovako sam doživio neprijatnost jer je ispred kafića gdje radim parkirao auto i kada me je vidio pitao me sa kojim pravom ga kritikujem i poručio: „Nemoj to više da ti se ponovi.“ Tvrdio je da su preduzeli sve što mogu i da su uspjeli da smanje školarine za studente. Sve njegove riječi shvatio sam kao prijetnju, zbog čega sam podnio prijavu u Centar bezbjednosti. Smatram da on kao predstavnik i funkcioner mora da odgovori javnosti šta je uradio. Godinama ukazujemo da SPUCG ne radi svoj posao kako treba i da su u tijesnoj saradnji srukovodstvom državnog univerziteta, što treba da zabrine sve kolege”, navodi Turović.

On objašnjava da se prava studenata ne poštuju, fakulteti ignorišu njihove zahtjeve, a u ovakvoj sitauciji kakva je sadau Crnoj Gori, donesena je odluka da se naplaćuju školarine od po 1.000 eura za studente specijalističkih studija.

“Preko 600 studenata se žalilo na takvu odluku, upućivalo pismo ministru prosvjete u dva navrata, ali niko do sada nije reagovao. Samo imamo obrazloženje SPUCG da će razmotriti odluku i da traže smanjenje iznosa za školarine”, kaže Turović.

Jelovac je kazao za Dan da nije prijetio Turoviću, već da je od njega dobio uvrede na društvenim mrežama.

“Nijesam informisan da je protiv mene podnijeta prijava, ali tvrdim da je neosnovana jer nikome nijesam prijetio. Naš rad je transparentan i predstavnici studenata rade za dobro svih visokoškolaca na UCG”, kaže Jelovac.

Grupa od oko 630 studenata Univerziteta Crne Gore uputila je prije nekoliko dana drugo pismo ministru prosvjete Damiru Šehoviću, tražeći ukidanje Odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studi jske programe UCG za studijsku 2020/21. godinu i visinu naknade za studiranje na tim studijskim programima, u dijeluu kojem se propisuje da studenti specijalističkih studija moraju uplatiti iznos od 1.000 eura za upis na postdiplomske specijalističke studije.