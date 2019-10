Preminuo profesor Vukota Babović

U Beogradu, u 74. godini života juče je preminuo Vukota Babović, profesor univerziteta, akademik DANU, i jedan od najistuknatijuh crnogorskih intelektualaca.

Vukota Babović je rođen 21. februara 1946. godine u Ivangradu (današnje Berane), Crna Gora. Osmogodišnju školu i gimnaziju je završio u svom rodnom mjestu. Od jeseni 1965. studira tehničku fiziku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je u jesen 1969. i zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke “Boris Kidrič” u Vinči, u Laboratoriji za atomsku fiziku. Upisuje postdiplomske studije koje su zajednički organizovali u Beogradu Prirodno-matematički i Elektrotehnički fakultet u saradnji sa Institutom “Boris Kidrič” (smer: fizika jonizovanih gasova).

Odbranio je magistarski rad juna 1972. Nastavio je sa radom na problemima prostiranja elektromagnetskih talasa u jonizovanim sredinama i iz te oblasti odbranio doktorsku disertaciju na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu marta 1976. godine. Radeći kao istraživač u Institutu za nuklearne nauke”Boris Kidrič” u Vinči, u Laboratoriji za atomsku fiziku, povremeno je obavljao i poslove asistenta na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Aprila 1978. seli se sa porodicom u Kragujevac i zapošljava kao docent na Prirodno-matematičkom fakultetu za predmete elektromagnetizam i optika. U zvanje vanrednog profesora za pomenute predmete biran je juna 1983. Od 1999. redovni je profesor univerziteta.

Vukota Babović je dva puta obavljao dužnost upravnika Instituta za fiziku PMF u Kragujevcu (od 1979. do 1981. i od 1989. do 1991). Dva puta je obavljao i dužnost prodekana za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu (od 1981. do 1985). Bio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu od 1985. do 1987. godine.

Tokom tri decenije nastavničkog rada drži predavanja iz klasičnog elektromagnetizma i srodnih oblasti (opšta fizika, optika, fizika plazme, astronomija s astrofizikom, elektrotehnika). Mentor više od pedeset diplomskih radova. Rukovodio je smerom Oscilacije i talasi na postdiplomskoj nastavi. Mentor jednog specijalističkog rada, dvije magistarske teze i tri doktorske disertacije.

Autor ili koautor blizu sto naučnih radova.

U godinama društvenih i političkih turbulencija u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u okruženju, Vukota Babović je primijećen i kao pisac esejističkih tekstova koji se, skupljeni, upravo pojavljuju u knjizi Contra negantes. Babović je napisao nekoliko knjiga protestne poezije i proze. Od početka je aktivan u radu beranskog odbora Matice crnogorske.

Iza profesora Babovića je ostala supruga Mirjana, ćerka Milena, sin Miloš i troje unučadi.

Datum sahrane biće naknadno saopšten.