Proljeće na čekanju, kiša će padati do petka

U Crnoj Gori će se do petka zadržati promjenljivo vrijeme, a kiša će padati skoro cijelu sedmicu.

Pošto proljeće kasni, a kiša je mnogima uveliko dosadila, meteorolog Branko Micev kaže za CdM da ćemo na sunčane proljećne dane još malo sačekati.

On navodi da se naša zemlja nalazi pod uticajem stacionarne ciklonske aktivnosti koja će uslovljavati promjenljive vremenske prilike sa učestalom pojavom kiša do petka.

“Do tada će temperatura biti ispod klimatske normale za ovo doba godine najviše do 22 stepena. Do petka će povremeno biti kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom”, dodao je on.

Za vikend ipak lijepe vijesti-padavine će prestati tako da će vrijeme biti idealno za šetnju i odmor, a doći će i do porasta temperature.

“Očekuje se kratkrotrajni prestanak padavina i biće osjetno toplije. Temperatura će biti od 25 do 27 stepeni u najtoplijim krajevima, a u nedjelju će biti toplije nego u subotu”, naveo je Micev.

Mada smo bili pod uticajem hladnog talasa, ne očekuje se snijeg na sjeveru iako je već padao na Žabljaku i Bjelasici početkom maja.

“Za sada ne očekujemo sniježne padavine, iako smo bili u naletu hladnog talasa. Nije to bilo samo kod nas, nego i u regionu je bila slična situacija”, zaključuje Micev.