Put oko svijeta sa jedrilicom: Novljani stigli do Malte

Na trogodišnji put oko svijeta katamaranom “Dedalus Adventures” 5. septembra otisnuli su se iz Gradske luke u Herceg Novom Damjan Vukićević i Bojan Aleksić.

Najprije su se javili iz luke Pirej u Atini, a nakon tri dana i sa Malte, gdje im je loš internet signal, pa je i komunikacija otežana, ali uspjeli su da se jave i pošalju par fotografija, prenosi Radio Jadran.

“Za sad putovanje protiče u najboljem redu. Imali smo par dana loših vremenskih prilika, kada smo plovili od ostrva Itaka ka kanalu Korint u Patraskom zalivu. Tu nas je zadesio olujni vjetar od oko 40 čvorova, a brod je dostizao brzinu i do 15 milja niz talase, što je prilično velika brzina za jednu jedrilicu”, priča Damjan za Radio Jadran.

Katamaran “Dedalus Adventures” je kruz jedrilica za porodičnu plovidbu, nema sportske performanse, predviđena za lagani kruz, pa nije teško upravljati njome po jakom vjetru.

Dvojica avanturista su od luke Škver do Atine, obilazeći grčka ostrva do sada prešli oko 700 nautičkih milja, ali to je tek početak velikog trogodišnjeg putovanja oko svijeta.

Vukićević otkriva da je jedna od interesantnijih dionica puta bio prolazak kroz Korintski kanal.

“Na ulazu u kanal dočekali su nas veliki talas i jak vjetar od 18 čvorova, koji je u kanalu oslabio, kao i talasi. Prolaziti kroz kanal širine 23 metra sa zidovima sa strane koji su visoki preko 40 je zaista impresivno”, kazuje Damjan.

Posadi se ne žuri, važno je da imaju dobar vjetar i da ne zapadnu u oluju, pogotovo kada stignu do Indijskog okeana ili Atlantika.

Hrabri i strastveni jedrličari se za sada ne mogu pohvaliti da su dobri ribari, jer nijesu uhvatili nekog kapitalca, niti veću količinu sitnije ribe. Ustvari, još se nisu ozbiljno ni bavili ribanjem, pošto im je na brodu bila velika ekipa prijatelja i članova porodice. Ali, biće, kažu, vremena i za te poduhvate.

Brod “Dedalus” je dugačak je 13,96 metara, širok 7,8 metara i dubok 2 metra. Pored zastave Crne Gore, krasi ga i mala plava zastava Opštine Herceg Novi. Ime nije dobio po mitskom junaku, već po brodu iz jedne naučno-fantastične serije.