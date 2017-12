Rajko Joličić 30 godina Deda Mraz u Baru

Novogodišnja čarolija za djecu počinje kada se pojavi Djeda Mraz, a čovjek koji je u Baru u ovoj prazničnoj atmosferi sinonim za tu ulogu je Rajko Joličić. Ove godine, Rajko slavi jubilej, već 30 godina oblači crveni kostim i započinje transformaciju u donosioca radosti i veselja u ovim posebnim danima.

Iako je igrao puno uloga u životu, Rajko ističe da mu je ova najdraža.

“Tih dana kada krenem kroz grad više nisam što sam, ni u svojim, ni u očima Barana, već onaj koji donosi sreću u crvenom kostimu. Djeca trče, slikaju se, ja im ispričam priču o najljepšoj bajci koja se zove ljubav i ona vjeruju u tu bajku. A žele da vjeruju i ovi stariji, samo im se ne da. Dešavalo mi se da, kad niko ne vidi, priđe neko od roditelja i kaže da mu stavim ruku na glavu i poželim sreću, pa možda upali. To je ono dijete ostalo u njima, svako voli da vjeruje u čuda“, objašnjava Rajko za Barinfo.

Najsrećniji je, kaže Rajko, kada vidi kako mame i tate, koje je prije 20 i više godina držao u krilu, dođu sa djecom, i nanovo proživljavaju istu onu Djeda Mrazovu magiju.

Rajko se u oktobru ove godine na proslavi sedamdeset godina od dolaska sestara Svetog križa u Bar i deset godina rada vrtića “Teo” našao i u ulozi oca Teodozija.

“Zvali su me da pred Novu godinu, za veću svotu, nastupim u jednom hotelu na Žabljaku, ali sam odbio jer su mi, kao i uvijek, prioritet barska djeca. Naprije obiđem onu u vrtićima, a onda i u bolnici, raznim ustanovama, tu su i neke porodice koje redovno obilazim, ta se praksa ne mijenja. Očekuju me i priredbe i nastupi, biće me i dan pred najluđu noć, u subotu na trgu. Đedo Mraz je u Baru, ne ide niđe, dok svu djecu ne obiđe “, poručuje popularni Rajko Joličić.