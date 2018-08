Sa protesta poručeno: Smanjiti starosnu granicu i broj godina radnog staža za odlazak u penziju

Predstavnici Sindikalne organizacije Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ZIKS i Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore zatražili su da se olakšaju uslovi koji kvalifikuju zaposlene u tim strukama za penziju, poručujući da su izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju loše.

To je, na protesnoj šetnji, saopštio predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević, ističući da radna grupa, koja je radila na izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, nije uvažila nijedan predlog tog sindikata.

“Hoće da idemo u penzije sa 65 godina, hoće da radimo do 40 godina uslovno. Iako smo tražili da se sadašnji uslovi poboljšaju, koji su strašno loši i negativni, oni su otišli u krajnost. Još više su unazadili naše životno pitanje i pokazali su da ne poštuju naš rad”, ocijenio je Rakočević.

On je kazao da neće odustati namjere da poboljšaju uslove zaposlenih koje taj Sindikat zastupa.

“Ovo je početak, prvi skup koji će se održati u seriji, ukoliko naši socijalni partneri ne pokažu da nas uvažavaju. Ukoliko ne pokažu da poštuju naše koleginice, majke, jer i njih degradiraju kroz ove izmjene Zakona”, poručio je Rakočević.

Predsjednik stukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore, Ratko Pejović, poručio je da izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranja utiču na sve građane Crne Gore.

“Taj Zakon je loš po radnika, po penzionera, po studente i srednjoškolce, a posebno je loš za vatrogasce-spasioce, zatvorske policajce, vojnike-policajce jer se njegovim izmjenama nipodaštava benificirani radni staž”, kazao je Pejović.

Član izvršnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore, Goran Pečurica, rekao je da su vatrogasci-spasioci ugroženi, ocjenjujući da su preduzetne jedinice posebno ugrožene.

“Preduzetne jedninice ni do sada nisu imale benificirani radni staž. U mojoj jedinici postoji slučaj čovjeka koji ima 58 godina i 38 godina radnog staža i još mora da radi. Ne da želi, već je primoran da radi, iako Zakon o zaštiti i spašavanju navodi da u 55 godini prestaje njegova služba, on još uvijek mora da radi jer nema uslova za penziju. Sa ovim novim Zakonom, taj dio koji je bio do 55 godina, produžava se na 65 godina”, kazao je Pečurica.

On je apelovao na ministra rada i socijalnog staranja revidira donijeti Zakon, ocjenjujući da je njime pogoršan status zaposlenih.

“Takvi uslovi se ne sprovode čak i u pojedinim, mnogo manje razvijenim državama u odnosu na Crnu Goru. Takav način ophođenja i razmišljanja Ministarstva rada dovodi radnike ne u radnički, već u ropski položaj. To je robovlasništvo i robovlasničko društvo”, kazao je Pečurica.

Predsjednik sindikata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), Predrag Spasojević, pozvao je ministara rada i socijalnog staranja Zorana Pažina da realizuje obećanje dato službenicima ZIKS-a.

“Obećao si gospodine Pažin da ćeš nam pomoći, da li tvoja riječ išta znači u vladi? Ako vrijedi, tražimo da se ispoštuje. Rekao je u februaru da će se riješiti pitanje službenika ZIKS-a kako će ići u penziju”, kazao je Spasojević.

Učesnici protestna šenja okupili su se na Rimskom trgu ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja, nastavljajući šetnju do zgrada Vlade i Skupštine Crne Gore.