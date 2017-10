Šetalište u HN u mraku, rasvjeta ne radi

Građani koji u kasnim popodnevnim ili ranim večernjim časovima odlaze u rekreativnu šetnju ka Škveru, sinoć je “dočekala” neprijatna pomrčina.

Zbog velikog kvara na instalacijama, javna rasvjeta na dijelu Šetališta Pet Danica, od teniskih terena na Toploj do kupališta Yachting Club-a do kupališta Yachting Club-a od sinoć ne radi, prenosi Radio Jadran.

Branko Crnogorčević iz Komunalno stambenog kaže da je ovu trasu Šetališta osvjetljavala po koja lampa iz hotela Hunguest ili iz privatnih đardina.

“Budući da je riječ o većem kvaru, morala je biti “skinuta” sa mreže čitava dionica, a radnici koji održavaju javnu rasvjetu nijesu ga mogli sanirati do sinoć. Pošto je riječ o većem problemu nijesmo ga mogli brzo sanirati. Ekipe su i jutros na terenu, pregorio je dio kabla na instalacijama, pa smo to danas štemali i mijenjali kablovsku spojnicu. Vjerujem da bi to do večeras moglo biti završeno”, kaže Crnogorčević.

On dodaje da problem sličan ovome nije evidentiran više nigdje duž rivijere, pa je rasvjeta uglavnom svuda funkcionalna:

“Tamo gdje u sklopu redovne kontrole primijetimo problem, preventivno zamijenimo neke potencijalno oštećene dijelove. Bilo ih je pred ljeto na Šetalištu, ali to smo sanirali. Nedavno je zamijenjeno između 70 i 80 stubova, tako da ovakvih problema za sada nema”, tvrdi on.

Posljednja dva nova pocinčana stuba postavljena su u ulici Bokeških mornara. Visoka su četiri metra a zahvaljujući njima osvijetljeno je 70 metara puta.