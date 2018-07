Sjutra kiša

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, naročito u popodnevnim satima u sjevernim predjelima. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

Duvaće uglavnom slab do umjeren i promjenljiv vjetar, tokom noći mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 24, najviša dnevna 19 do 31 stepen.

U Podgorici sjutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za povremenu kišu ili pljusak i grmljavinu.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 23, najviša dnevna do 30 stepeni.