Sjutra sunčano i veoma toplo, do 36 stepeni

U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti, a uglavnom u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 23, najviša dnevna 24 do 36 stepeni.

U Podgorici sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 22, najviša dnevna do 36 stepeni.