Sjutra će u Crnoj Gori biti malo do umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.

Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, tokom dana uglavnom južni i zapadni.