Šofranac: Cilj je da imamo što više informacija

Poznatog crnogorskog sportskog komentatora na Javnom servisu Nebojšu Šofranca, ovih dana nazivaju i „medijskim ekspertom za krizne situacije“ jer na vrlo originalan i informativan način vodi emisiju „Korona ostani doma“ svakog dana od 18:50 sati na Prvom programu TVCG i to čini u kontinuitetu bez slobodnog dana.

Šofranac za Pobjedu priča da nije jednostavno raditi bez predaha, ali daje njegov cilj da emisija bude informativna, efikasna i uspješna i da javnosti pruži tačne i opširne informacije najednom mjestu.

U tome je, kako kaže, i uspio.

“Odavno nijesam imao ovakvu situaciju da dan za danom imam emisije u kontinuitetu bez predaha u dužem vremenskom periodu, ali ovo je situacija na koju niko nije računao, sve nas je zatekla. Čitavoj ekipi koj a stoj i iza ove emisije cilj je da sve pošteno uradimo i odaberemo ono što je najbolje i što ljudima treba da čuju u ovom trenutku da bi se informisali, a apsolutno smatram daje zanimljivo urađeno i da se tu nalazi više od redovnih informacija sa dnevne trake”, navodi Šofranac.

Kaže da je ideja krenula 15. marta kada gaje pozvao direktor TVCG Slavko Đurđić i rekao da počinju već narednog dana.

“Tako smo startovali već 16. marta i odmah je postalo jasno da život neće biti isti, programska šema takođe je znatno promijenjena i prilagođena situaciji. Došli smo do zaključka daje potrebno imati ovakvu emisiju pored svih informativnih, jednu koja će svakog dana u isto vrijeme davati tačne i opširnije informacije o korona virusu”, pojasnio je Šofranac.

Ideja je, kako navodi, „pogođena”, jer je Javni servis imao odgovornost da ovakvu emisiju ponudi građanima.

“U hodu smo dogovarali detalje, a ja nalazim sve informacije koje se tiču korona virusa na globalnom nivou. Ideja je bila da se plasira planetarni aspekt, a s vremenom i crnogorski, jer već 17. marta su se pojavili i prvi slučajevi kod nas. Sve smo obuhvatili”, priča Šofranac.

Situacija sa korona virusom se mijenja iz časa u čas, a kako kaže naš sagovornik nekada se dešava da mora mijenjati priloge u posljednjem trenutku. Ipak, navodi da se u stresnim situacijama nalazio i ranije.

“Selekcija nije laka, a naročito je teško sve prikupljati, pripremati i montirati iz dana u dan, ali ja sam bio već u sličnoj situaciji 1999. godine kada je bilo bombardovanje na našim prostorima. Zanimljivo je da je bilo isto doba godine i situacija je i tada izgledala teško i nepremostivo. Nije ni tada bilo lako ni psihički ni fizički sve to pregurati ali kraj mora doći, samo trebamo biti koncentrisani i ovo će se završiti ubrzo”, ohrabruje Šofranac.

Govoreći o ekipi sa kojom sarađuje, Šofranac kaže da su udruženi i da imamju isti cilj.

“Imam nekoliko stalnih saradnika. Sa novinarima Dnevnika sam stalno u kontaktu i mnogo češće se srijećemo i družimo nego što je to slučaj bio ranije. Eva i Andrijanasu realizatorke emisije i odrađuju veliki posao. Dosta se toga mora raditi preko Skajpa, tu su snimanja i uključenja za materijale iz cijelogsvijeta koje uzimam tako da one odrađuju ogroman posao, ali to funkcioniše fantastično, jer se razumijemo i sarađivali smo i ranije”, kaže Šofranac i navodi da iz ovako teških vremena ostane i nešto dobro atmosfera, međusobna podrška i razumijevanje.

“A to je jako važno kod ovako stresnih poslova”, naglašava on.

Iako, kako navodi Sofranac niko ne zna do kada će „čitavo ovo stanje trajati”, ali vjeruje da će početkom juna „sve početi da dolazi u normalu”.

Gledanost velika, podrška javnosti ne izostaje

Govoreći o tome kako javnost reaguje na emisiju „Korona ostani doma”, Šofranac kaže da nije očekivao toliko pozitivnih komentara. Navodi da voli da rezultate svog rada sagleda kada se posao završi, ali da je sada situacija drugačija.

“Povratna informacija je od prvog dana izuzetna. Direktor TVCG Slavko Đurđić poslao mi je i rezultate gledanosti, pa to mogu da potkrijepim brojkama. U određenim momentima gledanost je 80.000 do čak 90.000 tokom emisije što su brojke koje smo u posljednjim godinama imali samo kada je bilo finale košarke Budućnost-Zvezda i finale Vimbldona to su gotovo maksimalne brojke u novijoj istoriji TVCG. Naravno, ove se brojke odnose na neke periode kada se emituje nešto najatraktivnije, ali one dosta govore. Više od 30.000 gledalaca u prosjeku gleda emlsju čitavih 45 minuta koliko ona traje a to nije mala stvar”, precizirao je Šofranac.

Neki su, kaže odmah dobro reagovali, a nekima je „trebalo malo vremena da vide i da shvate kako sportski komentator može da priča o korona viruusu.”

“Oni koji su me pratili i ranije znaju da svjetsku scenu i spoljnu politiku aktivno pratim i da sam prevodio izbore u Italiji i Americi i slično tome, ali novije generacije možda to ne znaju pa im je sve to neobično. Ipak, poslije sedam dana reakcije su odlične”,m zaključuje Šofranac.