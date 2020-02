U petak sunčano, do 16 stepeni

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore u petak biće pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana duži sunčani periodi, a kasno tokom noći ponegdje moguće provijavanje slabog snijega.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha -9 do pet, najviša dnevna četiri do 16 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, kasno tokom noći umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko jedan, najviša dnevna oko 14 stepeni.