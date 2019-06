U Tuzima kilometar vožnje od 0,40 do euro

Odluka o taksi prevozu na teritoriji Opštine Tuzi danas će biti na centralnoj javnoj raspravi, a stanovnici će primjedbe i sugestije moći da predaju do 19. juna, piše Dan.

Ovom odlukom propisane su tri tarife. U prvoj koja se odnosi na dnevnu vožnju start je od 0,40 do euro. Ista cijena je i za drugu tarifu, odnosno noćnu vožnju od 22 do 06 časova, kao i za vožnju van grada koja je u kategoriji treća tarifa. Vožnja no ki lometru za prve dvije tarife iznosi od 0,40 do euro, dok je za vožnju van grada 0,30 do euro. Čekanje no satu u sve tri tarife je od pet do 10 eura.

Cjenovnik usluga mora biti ovjeren od strane taksi prevoznika i nadležnog organa za poslove saobraćaja i istaknut na vidnom mjestu. Samo tako će se izbjeći kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 20 do 800 eura, i za preduzetnika od 50 do 2.000 eura.

Započetu vožnju taksi vozač mora dovršiti. Ukoliko nije u mogućnosti dužan je da, u najkraćem roku, obezbijedi drugo vozilo za prevoz. Takođe, propisano je da je vozač dužan da prije otpočinjanja taksi prevoza ima položen ispit o poznavanju Opštine.

Propisan je sadržaj taksi legitimacije, izgled, te da mora biti istaknuta na vidno mjesto u vozilu za vrijeme prevoza putnika.

Taksi prevoznik dužan je da nadležnom organu za poslove saobraćaja, u slučaju prestanka obavljanja taksi prevoza, vrati legitimaciju u roku od osam dana pišeuodluci. Odluka propisuje i novčane kazne. Od 150 eura do 2.500 eura kazniće se pravno lice ako u vozilu nema ispravan protivpožarni aparat ili na vozilu postoje natpisi i slike koje imaju stranačka, vjerska ili nacionalna obilježja.

Ista kazna predviđena je i ako vozač ne istakne legitimaciju, ne izda račun, prima ili iskrcava putnike na autobuskim stajalištima, koristi taksi vozilo za svoje potrebe, putnika ne preveze najkraćim putem…

Od 150 eura do 3.000 eura kazniće se pravno lice, ako obavlja prevoz vozilom koje nema posebnu registarsku oznaku PG-TH sa brojem i nema na sredini krova svjetleću oznaku “taksi” koja sadrži grb i naziv “Tuzi””, kao i ako sva sjedišta nijesu ispravna, vozilo nije čisto, vozač je neadekvatno odjeven, prevozi djecu do 14 godina starosti bez saglasnosti ili pratnje odraslih, vozač ili putnik puši u vozilu. Za ove prekršaje kaznom od 20 do 300 eura kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, a preduzetnik od 50 eura do 1.000 eura, te vozač kaznom od 20 eura do 100 eura.

Obezbijediti vozila za osobe sa invaliditetom

Ovom odlukom propisano je i da se za osobe sa invaliditetom moraju predvidjeti vozila koja im olakšavaju ulaz.

“Taksi prevoznik koji obavlja auto-taksi prevoz sa 20 i više vozila, dužan je da najmanje pet od sto vozila od ukupnog broja opremi platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica”, piše u Odluci o taksi prevozu.

Odluka precizira i koje putnike taksi vozač ne smije prevoziti.

“Ne mogu se prevoziti djeca do 14 godina starosti bez saglasnosti ili pratnje odraslih, lica pod dejstvom alkohola i opojnih droga koja ponašanjem remete mir ili ugrožavaju bezbjednost drugih putnika i prevoznika, kao ni eksplozivne, lako zapaljive, otrovne i druge materije, koje zbog svojih osobina mogu biti opasne no bezbjednost i zdravlje ljudi ili mogu nanijeti drugu štetu. Takođe, ne smiju se prevoziti lica koja svojom odjećom ili prtljagom mogu uprljati ili oštetiti unutrašnjost vozila, životinje suprotno posebnim propisima, osim pasa vodiča za slijepa lica. Zabranjeno je i pušenje u taksi vozilu za vrijeme obavljanja taksi prevoza”, piše u odluci.