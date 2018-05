Usavršavanja i prakse u Kini za studente UDG-a

Prateći promjene globalnog tržišta, Univerzitet Donja Gorica ostvario je saradnju sa brojnim univerzitetima i kompanijama u Kini, kreirajući tako priliku za studente i saradnike da se usavršavaju i rade.

Tako se 25 studenata i saradnika svih studijskih godina trenutno nalazi na univerzitetima u Kini, usavršavajući se u oblastima ekonomije, informatike, dizajna, politehnike i turizma. Osim sticanja znanja u oblastima za koje se školuju, svi studenti uče kineski jezik i izučavaju bogatu kinesku kulturu i tradiciju.

Studenti i saradnici trenutno borave na Xihua University, Chengdu, Sichuan, Beijing Union University, Peking i Southwester University of Finance and Economics, Chengdu, Sichuan. Osim toga, UDG je ostvario saradnju i sa univerzitetima Xidian University, Xian i Changsha University of Science and Technology, Hunan, China.

Osim usavršavanja, studenti i saradnici imaju priliku i za sticanje radnih iskustava u okviru praksi u kineskim kompanijama. U okviru saradnje Univerziteta Donja Gorica sa kineskim kompanijama, studenti su dobili priliku da u kompaniji Sichuan Road and Bridge Group Corp Ltd. (SRBG) obavljaju 1-2 mjeseca plaćene prakse sa pokrivenim troškovima života tokom ljeta na projektu SRBG survey and design branch u gradu Chengdu, provinciji Sichuan u Kini. Jedna od najvećih kompanija u Kini –SRBG takođe daje priliku studentima da učestvuju u projektu SRBG Chishui River Bridge u okviru plaćene prakse sa pokrivenim troškovima života u trajanju od 2 mjeseca u gradu Chengdu.

U okviru saradnje sa Xidian Univerzitetom iz Kine, studenti Univerziteta Donja Gorica imaju mogućnost i priliku da učestvuju u međunarodnoj ljetnjoj školi “2018 Innovative ICT” International Summer School on Information and Communication Technology koja će biti održana u jula 2018. godine na Xidian univerzitetu u Kini.

Sa druge strane, 14 kineskih studenata sa univerziteta Xihua će tokom jula mjeseca boraviti na ljetnjoj školi u okviru Kampa za talente, koji organizuje UDG. Osim navedenih, četiri studenta sa istog univerziteta će obavljati praksu u kompanijama u Crnoj Gori koju obezbjeđuje UDG u saradnji sa svojim partnerima.

Međunarodna saradnja i usavršavanje širom svijeta, kao i prakse tokom studiranja, sastavni su dio studiranja na Univerzitetu Donja Gorica.