Uvođenje starta smanjilo broj vožnji za 30 odsto

Poskupljenje taksi prevoza uticalo je na smanjenje broja poziva koje dobijaju za vožnje od 20 do 30 odsto. Sva taksi udruženja i preduzetnici do 27. decembra prošle godine morali su da usklade poslovanje sa odlukom o taksi prevozu koja je kao novinu predvidjela uvođenje starta. Do toga roka svi su bili dužni da odrede cijene starta i kilometra vožnje u dnevnoj i noćnoj tarifi. Prvi rezultati pokazuju da je poskupljenje taksi prevoza u gradu, kako tvrdi dio prevoznika, uticalo na smanjenje interesovanja građana za ovaj vid prevoza.

“Uvođenje starta uticalo je na naše poslovanje u smislu da nam je broj poziva građana koji traže taksi vozilo opao za 30 odsto na dnevnom nivou, pa zbog toga imamo i manje vožnji. Kada je u pitanju finansijski efekat on je ostao na istom nivou, to jeste nije opao pazar jer se to nadomjestilo kroz start” kaže Vesko Bjelić, predsjednik taksi udruženja Desetka.

Kako Bjelić navodi usluge su poskupili sredinom decembra prošle godine.

“Do 27. decembra bio je krajnji rok da poslovanje usaglasimo sa odlukom o taksi prevozu. Tada je uveden start od 50 centi dok smo kilometar vožnje ostavili na 0,55 eura koliko nam je i ranije bio. Uvođenje starta uticalo je na naše poslovanje u smislu da nam je broj poziva građana koji traže taksi vozilo opao za 30 odsto na dnevnom nivou, pa zbog toga imamo i manje vožnji. Kada je u pitanju prihod on je ostao na istom nivou, to jeste nije opao pazar jer se to nadomjestilo kroz start”, naveo je Bjelić.

On navodi da su mišljenja građana bila podijeljena kada je u pitanju poskupljenja taksi usluga.

“Ima građana koji su nezadovoljni odlukom da se poskupi taksi prevoz. Oni građani koji su navikli da se voze za euro više ne zovu taksi. Kako vrijeme odmiče, narod je počeo da prihvata da je uveden start tako da će se vremenom navići na ovu novinu”, naveo je Bjelić.

Ima taksi prevoznika koji još nijesu uradili analizu kako bi ustanovili da li je nova odluka imala uticaja na njihovo poslovanje.

“Januar je mjesec kada inače ima manje posla. Građani i dalje traže taksi vozila a da li je broj poziva smanjen ili ne mi ćemo znati tek kada uradimo analizu. Pravu sliku još nemamo. Uveli smo start od 50 centi, dok je kilometar vožnje 0,55 eura”, navela je Snežana Vujanović, direktor Red lajna.

Analizu još nijesu radili ni u Ekskluzivu.

“Sa novim cijenama smo počeli 26. decembra prošle godine. Kako će nove cijene uticati na naše poslovanje znaćemo kada prikupimo podatke i uradimo analizu, a to će biti nedjelju dana pošto đaci počnu u školu. Dotad ne možemo znati”, navodi Danilo Pejović, vlasnik Ekskluziva.

Putnici (ni)jesu taksi zamijenili autobusima

Da li je poskupljenje taksi prevoza uticalo da se više koristi gradski autobuski prevoz znaće tek u februaru, kaže Haris Alivodić.

“Period novogodišnjih i božićnih praznika nije relevantan da bi se studija napravila, da bi se neka tačna analiza izvela. Od februara ćemo da vidimo kakvo je stanje. Po meni, start u taksi prevozu je uveden u najgore vrijeme”, rekao je Alivodić.

Vlasnik Montenegro prevoza Pejović Danilo Pejović navodi da uvođenje starta u taksi prevozu nije opredijelilo građane da više koriste gradski prevoz.

“Broj putnika koji koriste naše autobuse ostao je isti”, navodi Pejović.