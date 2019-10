Ventilator u tunelu Vrmac oborio kamion koji je prevozio bager

Ventilator u tunelu Vrmac na kolovoz je pao nakon što ga je zakačilo teretno vozilo s prikolicom, koje je prevozilo bager, saopštio je u Jutarnjem programu TVCG Dušan Kokić iz Direkcije za saobraćaj.

Prije nedjelju dana u tunelu je na cestu pao ventilator, a srećom sve je prošlo bez težih posljedica.

“Pad ventilatora u tunelu Vrmac desio se u nedjelju oko pola 11, jer je kroz tunel prolazilo teretno vozilo sa prikolicom, na koje je bio natovaren bager. Problem je što je vozilo bilo imalo 4,6 metara visine, koje je vangabaritno i bila mu je potrebna dozvola za prolazak, ne samo kroz tunele, nego uopšte na putnoj mreži Crne Gore”, rekao je Kokić.

On je saopštio da je to vozilo prošlo kontrolnu rampu za visinu do 4,5 metara ispred tunela, jer je to gornja granica za prolaz vozila.

“Ali kontrolna rampa nije u kontinuitetu, nego ima rupe kroz koje može da se prođe. Ovo vozilo je prošlo i nakon udara u ventilator vozilo je stalo nakon nekih 150 metara. Izvršen je uviđaj. U međuvremenu je, dok se vršio uviđaj, naišao autobous, koji je dodatno udario u ventilator koji je bio polupao i onda je pao na kolovoznu traku”, ističe Kokić.

On tvrdi da je do incidenta došlo zbog nepropisnog saobraćanja teretnog vozila koje je prevozilo bager.

“Vozač je napravio prekršaj, jer nije tražio potrebnu dozvolu. Naopravljena je šteta, jer ventilator nije upotrebljiv, a njegova cijena je 12 do 15 hiljada eura”, rekao je Kokić, navodeći da je dalje postupanje prema vozaču u nadležnosti tužilaštva.

Pojasnio je da je tehnički nadzor nad tunelima u Crnoj Gori povjeren kompaniji Štrabag, odnosno Crnagoraputu.

“Raspisan je novi tender i isto preduzeće dobilo je posao i za naredni četvorogodišnji period. Njihove obaveze su, konkretno za Vrmac i drugu mrežu tunela da vrše pregled, čišćenje rasvjete, elektro-ormara, trafostanica, evakuacionih hodnika, ispravnost ventilacije, provjeru senzora za ugljen-monoksid, provjeru sistema za dojavu požara, protiv-požarnih aparata”, kazao je on.