Vijadukt u Rogamima će biti završen do kraja maja

Radovi na starom putu Podgorica-Danilovgrad intenzivirani su i biće završeni u narednih pet-šest mjeseci, dok će vijadukt biti u funkciji do kraja maja, saopšteno je danas iz Glavnog grada, nakon što su gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, predsjednica Opštine Danilovgrad Zorica Kovačević, direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača i direktor kompanije Bemax Veselin Kovačević obišli gradilište.

Vuković je istakao da je rekonstrukcija starog puta prema Spužu, odnosno Danilovgradu, vrijedna više od tri miliona eura, jedan od značajnijih infrastrukturnih projekta koji se trenutno realizuje u Podgorici.

“Nažalost, imali smo dosta problema sa rješavanjem imovinskih odnosa i to pokazuje koliko je realizacija ovakvih projekta zahtjevna. Nekad prosto ne pomažu ni novac, ni dobar projekat, ni kvalitetan izvođač kojeg imamo, u ovom slučaju, radi se o kompaniji Bemax. Međutm, zahvaljujući predanom radu kolega iz Uprave za saobraćaj, većina ove trase je u tom smislu očišćena, tako da će ljudi iz Bemaxa, osim završetka radova na najkompleksnijem objektu u sklopu ovog projekta, a to je vijadukt koji će biti gotov u narednih mjesec dana, moći da intenziviraju radove i na samoj trasi”, rekao je on.

Kazao je da očekuje da ćemo, ako sve bude išlo po planu, u narednih pet ili šest mjeseci imati potpuno novu saobraćajnicu koja nije bulevarskog tipa.

“Dakle, to je saobraćajnica sa dvije trake i sa trotoarom sa jedne strane najvećom dužinom, ali ako gledamo značaj, kako za glavni grad, tako i za Danilovgrad. Imajući u vidu koliko ljudi svakodnevno i sada koristi tu saobraćajnicu, kao i činjenicu da mnogo đaka putuje i koristi ovaj put svakoga dana, moglo bi se reći da ona nije manje značajna od bulevara koji se trenutno grade na teritoriji Podgorice i zato sam ja danas veoma zadovoljan”, zaključio je Vuković.

Predsjednica Opštine Danilovgrad rekla je da je izuzetno zadovoljna što može da pošalje poruku sugrađanima da će za nekih pet mjeseci put biti završen, jer je to jedan od najčešćih zahtjeva Danilovgrađana.

“Dugo smo ga čekali, ali zahvaljujući podršci Vlade Crne Gore i Glavnog grada, Direkciji za saobraćaj mi danas imamo priliku da konstatujemo da se radovi realizuju veoma intenzivno, da će se pojačati od iduće nedjelje, a vijadukt će biti u funkciji do kraja maja, što će rasteretiti dio puta ka Vranjskim njivama i put ka Danilovgradu”, istakla je Kovačević.

Parača je kazao da je ta dionica duga pet kilometara, a do sada je završen najveći objekat na ovoj trasi – vijadukt.

“Na ovom gradilištu smo imali dosta problema, morali smo rješavati komplikovane imovinske odnose što nam je oduzelo određeno vrijeme, ali htjeli smo da budemo korektni prema mještanima ovog područja, da nađemo zajednički jezik sa njima i isplatimo ono što im po zakonu pripada. U velikom procentu imovinski odnosi su riješeni, stvorili smo neophodne uslove za nesmetan rad izvođača. Nadam se, s obzirom na lijepo vrijeme, da ćemo do septembra ovaj objekat dovesti do kraja. Siguran sam da će građani Rogama, Spuža, Danilovgrada i Podgorice biti zadovoljni ovim dijelom puta. Uprava za saobraćaj negdje u dobrom dijelu prioriteta ima glavni grad, s obzirom na značaj i ozbiljno saobraćajno čvorište u Crnoj Gori”, istakao je Parača.

On je podsjetio da pored izgradnje ovoga puta, Uprava radi na mnogim drugim projektima.

“Raspisali smo tender na relaciji Komanski most – Danilovgrad, gdje će se graditi moderna savremena saobraćajnica sa četiri trake u vrijednosti od 25 miliona eura. Sada smo u završnoj fazi pripreme za tender dijela puta od cetinjskih semafora do Komanskog mosta. Na prvom dijelu, prema Danilovgradu smo dobili izvođača radova- kompaniju Bemax”, naveo je.

Takođe, u završnoj su fazi izgradnje jednog dijela bulevara prema Tuzima i on se nadam da će u narednih desetak dana ta saobraćajnica biti gotova.

“U dogovoru sa Glavnim gradom i Ministarstvom saobraćaja, uskoro bi trebalo raspisati tender za jedan dio bulevara na Zlatici koji bi trebalo uraditi i ući u susret otvaranju autoputa. Još jedno veliko gradilište na teritoriji glavnog grada je izgradnja nove saobraćajnice prema Cijevni Zatrijebačkoj dužine 17 km u vrijednosti od 9 miliona eura. Mislim da ćemo do jeseni imati jednu izuzetno lijepu saobraćajnicu koja će put dovesti do same granice sa Albanijom. Sa Glavnim gradom imamo i više nego dobru saradnju, dosta operativno rješavamo probleme i nadam se da ćemo u narednom periodu predati još mnogo novih saobraćajnica na korišćenje građanima Podgorice i Crne Gore“, zaključio je Parača.

Direktor Bemaxa Veselin Kovačević izjavio je da je ta kompanija do sada uradila nadvožnjak, jednu komplikovanu i kompleksnu konstrukciju.

“Ovih dana su stvoreni uslovi, odnosno realizovana je eksproprijacija za nastavak radova do Spuža. Očekujemo da ćemo, kao i do sada, prije roka u nekih pet mjeseci iako je rok šest mjeseci odraditi ovaj posao uspješno”, poručio je Kovačević.