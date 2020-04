Virus može da se vrati i kod izliječenih

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje i predsjednik Skupštine Ljekarske komore Nebojša Sekulić kazao je za Dan da je kod izliječenih pacijenata moguća reinfekcija, odnosno da se inficiraju i oni koji su imali virus, što je dosad samo registrovano u pojedinim zemljama. Sekulić ističe i da se ne zna kako će virus reagovati tokom ljetnjih mjeseci, zbog čega nije isključeno da postane sezonsko oboljenje. Prema njegovim riječima, postoji vjerovatnoća da će Kovid-19 oslabiti sredinom maja, jer neka istraživanja pokazuju da se virus slabije širi na temperaturama preko 25 stepeni. Sekulić je objasnio da je nezahvalno govoriti o daljem ponašanju virusa, ali da su presudne naredne četiri nedjelje, nakon čega će stići i toplije vrijeme.

Epidemiolog Sekulić ističe i da je dobro što nema velikog broja zaraženih među starijom populacijom, ali brine i što su mahom inficirani mlađi i sredovječni građani.

“Zabilježeni su slučajevi reinfekcije, ponovnog obolijeva kod izliječenih pacijenata i do sad je oko stotinu njih potvrđeno u Južnoj Koreji, ali još nije utvrđeno šta je glavni uzrok, da li su testiranjem uočeni djelovi virusa, ili je pacijent ponovo zaražen. Virus je velika nepoznanica i ne znamo hoće li postati sezonski. Oslanjajući se na informacije iz okruženja i svijeta, mismo navrije me preduzeli mjere zaštite, koje su nadležni prihvatili u pravom trenutku. Da smo samo škole zatvorili, bili bismo u znatno većem problemu. Smatram i da nije lako poštovati mjere, ali to je za nas jedini spas, posebno socijalna distanca, higijena ruku, nošenje maski i rukavica”, rekao je on.

Kada je riječ o širenju virusa, u praksi se vidjelo da se on u većini slučajeva širi na članove najuže porodice.

“Rijetko se desi da su kontakti razuđeni i u pitanju je minoran je broj da ne možemo da napravimo epidemiološku povezanost. Kada je riječ o Podgorici, u kojoj živi trećina stanovništva države, logično je da imamo najveći broj zaraženih zbog kretanja i putovanja velikog broja ljudi koji su se vratili u Crnu Goru. Po popisu iz 2011. imamo oko 80.000 građana sa preko 65 godina i oni poštuju mjere i znatno je manje oboljelih iz te populacije. Dobro je i što ljudi shvataju ozbiljnost situacije i izlaze u susret našim ekipama, tako da nemamo problema kada je u pitanju anketiranje građana i uzimanje podataka o kontaktima”, kazao je Sekulić.

Navodi i da su svi epidemiolozi predani svom poslu i danonoćno su angažovani te da su na terenu četiri ekipe.

“Zasad se držimo dosta dobro, iako možemo vidjeti da se ne poštujusve mjere zabrane kretanja, jer ljudi i dalje šetaju u parovima i manjim grupama u gradu. Iako je epidemija pod kontrolom, mjere se moraju poštovati. Uspijevamo da otkrijemo sve kontakte, rijetko dođe do sakrivanja gdje su i sa kim bili, dolaze njihovi kontakti da nam se jave. Imamo dovoljno kapaciteta da kontrolišemo epidemiju, ali je ovo pokazatelj da se moraulagati u zdravstveni sistem”, ističe Sekulić.

On objašnjava da je situacija zasad dobra i da bi teže posljedice mogli očekivati ako građani ne budu poštovali mjere zabrana kretanja i okupljanja na javnim mjestima.

“Uspijevamo da na vrijeme saznamo ko su kontakti oboljelih, što nam znatno olakšava rad i epidemiološke analize. Sad se ustvari vidi koliko je važno unaprijediti zdravstveni sistem i slušati stručnjake, kako bi se epidemija kontrolisala. Javnost je upoznata sa primjerima razvijenih država kao što su Italija i Njemačka, gdje Njemci imaju više rezervnih kapaciteta i kreveta za ovakvescenarije nego , Italijaniuredovnimuslovima. Na kraju i znamo šta se desilo našim komšiJama tokom ove epidemije. To je mnogo bitno, iako se ove situacije nijesu dešavale često u prošlosti. Nijesam siguran da nas u budućnosti ovakva dešavanje neće zadesiti mnogo češće. Moguće i da nećemo imati ovolike periode bez epidemije, zbog sve većeg broja virusa koji mogu doći u populaciju i ugroziti sve nas. Ovo je prava vježba i priprema za naredne decenije”, poručuje Sekulić.

Na vrijeme pripremili epidemiologe

Sekulić navodi da je država na vrijeme obezbijedila dovoljan broj epidemiologa, ali da ni to ne mora biti dovoljno ako se ponovo desi ovako teška epidemija.

“Tu je u posljednjih deset godina rađen dobar posao, imamo dovoljan broj epidemiologa. Kao da su zdravstvene vlasti predosjetile da do ovoga može doći. Ipak, nikad nije dovoljno za ovakve situacije i imamo dovoljne kapacitete. Možemo da se izborino sa ovom situacijom. Znam da smo mi ljudi koji volimo da se pozdravljamo, ljubimo i grlimo, ali to moramo izbjegavati, kao i dodirivanje nosa, usga i očiju”, naglasio je Sekulić.

Vakcinia tek naredne godine

Elidemiolog Sekulić ističe da se o širenju virusa sve više zna, ali i da je za kratko vrijeme urađen i objavljen veliki broj studija. On smatra da je razlog tome što je novi virus uzdrmao većinu država svijeta.

“Nadam se da će se vakcina pronaći do krajaoveili polovine naredne godine. Veliki broj država ulaže velike napore da dođe do tog lijeka koji bi obuzdao širenje virusa i kako bi svi mogli da odahnemo. Do tada moramo poštovati preporuke struke”, kaže Sekulić.