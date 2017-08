Za vikend svježije: Moguća kiša, temperatura do 34 stepena

Za vikend u Crnoj Gori očekuje se osjetno svježije vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 25, a najviša dnevna do 34 stepena.

U subotu će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima.

Krajem dana i tokom noći doće do jačeg naoblačenje, mjestimično kiše, pljuskova i grmljavine, naročito na sjeveru zemlje gdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje i jak, južni i zapadni, krajem dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni.

Prema najavi Zavoda za meteorologiju i seizmologiju, u nedjelju će na jugu biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru promjenljivo oblačno, još tokom jutra ili prijepodneva mjestimično kiša ili pljusak.

Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 23, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.

U Podgorici je od početka avgusta, 11 dana za redom, temperatura dostizala 40 stepeni Celzijusovih.