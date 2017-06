Zaposlenima u bjelopoljskoj opštini duguju plate za više mjeseci

Iako su očekivali da će im u ovoj godini biti redovnija primanja sudeći prema trenutnoj situaciji, zaposlenima u lokalnoj upravi i ustanovama pod ingerencijom opštine, to se neće obistiniti, pišu Dnevne novine.

Kako je za Vikend novine saopštio službenik iz lokalne administracije, posljednju platu i to za novembar prošle godine, primili su 26. aprila.

Lokalni funkcioner i odbornik, koji je tražio anonimnost, upozorava da treba stvoriti uslove da se zaposlenima redovno isplaćuju zarade, jer je mnogim porodicama to jedini izvor egzistencije.

Otpremnine dobili i neradnici

“Ne treba gajiti pretjeranu nadu da će doći do poboljšanja i da će plate u opštini biti redovne. Kočnica je još veliki broj službenika uprkos tome što je navodno njih više od 100 uzelo otpremnine i napustilo službu. Čitava čaršija je upoznata da su otpremnine davane i onima koji nikad za svog radnog vijeka nijesu kročili na posao, a ostvarili su „keš lovu“ u pozamašnom iznosu. Pošteno bi bilo, prije svega, prema onim savjesnim i odgovornim radnicima i prema građanima, da se javno objelodani spisak svih onih koji su uzeli otpremnine. Ovako, postoji sumnja da je i ovo odrađeno na nepošten način”, kazao je sagovornik DN, pitajući kako mlad čovjek da formira porodicu kad ima neredovna primanja.

“Interesantno je da mnogi gunđaju zbog neredovnih plata, ali niko ne smije javno da progovori. Iz toga se može izvesti logičan zaključak da su mnogi preko raznih veza našli uhljebljenje u lokalnoj admin istraciji. Osim toga, čelnike lokalne uprave, sekretare, načelnike i njima bliske po strukturi posla vjerovatno ne pogađa to što se redovno ne primaju platu jer je njihov koeficijent pozamašan i lični dohodak im je četiri puta veći od ostalih službenika“, zaključio je sagovornik.

Odbornik u lokalnom parlamentu Vidran Kljajević upozorava da treba stvoriti uslove da se zaposlenima redovno isplaćuju zarade jer je mnogim porodicama to jedini izvor egzistencije.

Funkcionerima plate naduvane

“Odbornici su prije godinu i po usvojili novi pravilnik o zaradama zaposlenih u lokalnoj upravi i onima koji funkcionišu na “nižim radnim mjestima“ nije se osjetilo neko značajnije povećanje od 20-ak eura. Međutim, onima u većem rangu načelnika, savjetnika, pa i onim savjetnicima od prvog do četvrtog ranga koeficijenti su u poređenju sa prosvjetom, znatno uvećani. Na sjednici SO dali smo svoje viđenje pravilnika i ocijenili da je realno da predsjednik opštine i SO imaju pristojne plate dok su za ostala funkcionerska radna mjesta plate naduvane“, ocijenio je Kljajević dodajući da je glavni problem zaposlenih što im se zarade ne isplaćuju redovno.

“Notorna istina je da je sve ono što vrijedi u gradu založeno pod hipoteku da bi se redovno izmirivale zarade, ali ipak one duže kasne. Ne gajim optimizam da će doći do poboljšanja i da će plate i lična primanja u opštini biti redovna. Kočnica je, još veliki broj službenika, među kojima je veliki broj onih koji su primljeni po rodbinskoj, partijskoj, kumovskoj i prijateljskoj vezi, uprkos tome, što je navodno njih 120 uzelo otpremnine i napustilo službu”, kazao je Kljajević.

Radnici da se obrate sudu

Kljajević je poručio onima kojima se duguju zarade, da svoja prava ostvare na sudu.

“Treba da angažuju advokata i sigurno će sud donijeti pravično presudu da se tužiocu isplate dugovanja po pitanju zarada”, zaključio je Kljajević.