Zbog protesta majki zatvoren bulevar

Vozači koji danas prolaze glavnim saobraćajnicama u Podgorici moraju da se naoružaju strpljenjem, jer je od 13 sati zatvoren Bulevar Svetog Petra Cetinjskog zbog protesta majki troje ili više djece.

“Prostna šetnja će trajati do 16 sati, i to u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog ispred zgrade Skupštine Crne Gore u Podgorici odakle majke polaze u šetnju ulicom Slobode do Bulevara Ivana Crnojevića, a zatim tim Bulevarom do mosta Milenijum, zatim ulicom Stanka Dragojevića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog odnosno do početne tačke protestne šetnje ispred Skupštine Crne Gore”, naveli su ranije iz polivije.