Crna Gora može biti još privlačnija kineskim turistima

Mehanizam saradnje zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom, danas je jedan od najaktuelnih oblika povezivanja 17 država Starog kontinenta sa izuzetno velikim potencijalima Dalekog istoka. Među njima su neke članice Evropske unije i one koje tome teže, ali čije su nade takođe usmjerene ka inicijativi Pojas i put kao dijelu mehanizma saradnje 17+1.

Ambasadorka Huo Južen dobro poznaje ovaj dio svijeta. Bila je u diplomatskim misijama svoje zemlje u Čehoslovačkoj, a zatim i na čelu ambasada u Češkoj i Rumuniji. Danas je specijalna predstavnica za saradnju Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope, s misijom da širi postojeće i nađe nove oblike povezivanja. Kada je u pitanju Crna Gora, za nju nema dileme u čemu možemo najbolje da sarađujemo.

“Iz ugla Kine velike kulture i velike zemlje koja baštini tu kulturu sa Crnoj Gorom posebno želimo da ostvarimo saradnju u oblasti turizma. To bi doprinijelo kako razmjeni među našim kulturama, tako i među ljudima obje zemlje”, istakla je ona u razgovoru za Vikend novine.

Osvrnula se i na moguće nove oblasti povezivanja naše i najmnogoljudnije države svijeta.

“Različite zemlje imaju različite potrebe. Zemljama na Balkanskom poluostrvu želimo da pomognemo u gradnji auto-puteva kao što je to slučaj sa Crnom Gorom, ali i mostova i elektrana u drugim zemljama”, precizirala je Huo Južen.

Odgovarajući na pitanje šta je to što posjetioci iz Kine najviše žele da vide i dožive tokom boravka u Crnoj Gori Huo Južen napominje da su prije osam godina ustanovili mehanizam saradnje zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom, koji je danas poznat kao 17+1.

Kina se često pominje kao partner na infrastrukturnim projektima u zemljama koje su priključene inicijativi Pojas i put. U Crnoj Gori, konkretno, kompanija China Road and Bridge Construction CRBC radi prvu dionicu auto-puta Bar – Boljare, za koji je kredit dala Uvozno-izvozna banka Kine (EXIM Bank).

“Različite zemlje imaju različite potrebe. Zemljama na Balkanskom poluostrvu želimo da pomognemo u gradnji auto-puteva – kao što je to slučaj sa Crnom Gorom, ali i mostova i elektrana u drugim zemljama. Glavni razlog zbog kojeg je saradnja između Kine i pojedinih balkanskih zemalja u oblasti infrastrukture tako uspješna jeste taj što one još nisu članice Evropske unije. Dakle, u tim državama možemo lakše da poslujemo i ne moramo da brinemo o spornim pravilima. Teško je ući u države EU, ali postoje i pozitivni primjeri. Tako, na primjer, već imamo uspješnu saradnju sa Hrvatskom u oblasti infrastrukture, za koju smatramo da je dobar početak nečeg većeg”, kazala je Huo Južen.

Prema njenim riječima za kineske kompanije je izuzetno značajno da imaju mogućnost angažmana van granica države. Neki od razloga zbog kojih to žele jeste da spoznaju i dostignu internacionalne standarde, da steknu što više iskustva i dobiju na kvalitetu kroz međunarodnu saradnju.

“Uz to, moći će da zadovolje uslove koje nameću tržišta drugih država. Ipak, to nisu glavni razlozi zbog kojih se kompanije odlučuju na poslvanje van Kine. Na prvom mjestu je naša namjera da svima pokažemo koliko je Kina prijateljska zemlja. U osnovi onoga što mi nudimo su harmoničnost, zajednički benefiti i poštovanje. Trudimo se da pomognemo drugima da se što bolje razvijaju i u tome nema nikakve političke pozadine. Smatram da saradnja na gradnji auto-puta ima najveću vrijednost za Crnu Goru, ali i za ostale balkanske zemlje. S druge strane, bez pomoći Kine što mislite koliko bi bilo potrebno i Crnoj Gori i drugim zemljama regiona da izgrade takav ili neki drugi značajan infrastrukturni projekat? Ovakvi vidovi povezivanja mogu se posmatrati i kao projekti komplementarne saradnje. U vašem slučaju riječ je o infrastrukturnom projektu koji nam može pomoći da nađemo i druge oblasti kooperacije. No, u ovom trenutku još nemamo definisane ciljeve, niti smo našli konkretne oblasti u kojima bismo to ostvarili”, ocijenila je Huo Južen.

Ona smatra da Crna Gora ima odlične mogućnosti da osnuje ekološki koordinacioni centar koji bi se bavio saradnjom u oblasti zaštite životne sredine svih zemalja koje su uključene u model saradnje 17+1.

“Urbanizacija i prostorno planiranje, te zaštita životne sredine imaju posebno mjesto u našim razvojnim planovima na svim nivoima od državnog do opštinskog. U mnogim kineskim gradovima postoje velike površine pod zelenilom. U prefekturi grada Čangša ona iznosi oko 55 odsto, a veliki su i vodni resursi koje čine brojne rijeke i jezera. Ipak, situacija u ovom gradu je mnogo bolja nego u Pekingu, jer je stepen zaštite životne sredine mnogo veći u južnom nego u sjevernom dijelu zemlje”, naglašava Huo Južen.

U okviru saradnje Crne Gore i Kine kroz mehanizam 17+1, posebno mjesto zauzima medicina.

“Za početak, u vašoj zemlji smo osnovali Centar za kinesku medicinu. Naša namjera je da u budućnosti uspostavimo i nekoliko kompanija koje bi se bavile uzgajanjem bilja u medicinske svrhe, njihovom preradom, te proizvodnjom ljekova za potrebe tretmana u kineskoj medicini. Kada je riječ o konceptu pametnih gradova, on nam može koristiti i za liječenje brojnih oboljenja. Ovakve platforme u Kini već nam pomažu da liječimo pacijente udaljene i više od 5.000 kilometara od našeg bolničkog centra. To se ne odnosi samo na preglede i propisivanje terapija, već se na isti način mogu vršiti i operacije. Time štedimo i vrijeme i energiju, a cijeli proces predstavlja mnogo prikladniji način da pomognemo ljudima”, zaključila je Huo Južen.