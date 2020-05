Hotelijeri smatraju da nema sezone dok se ne otvore granice

Turizam čini četvrtinu crnogorskog bruto domaćeg proizvoda. Cak 95 odsto turističkog prometa ostvaruju strani gosti, tako da turizam i čitava ekonomija zavise od toga da li će, kada i pod kojim uslovima biti otvorene granice. Većina hotelaje još ,,pod ključem“, a što se tiče cijena neki hotelijeri pripremaju smanjenje cjena za domaćeg gosta, ali smatraju da lokalni turizam ne može zamijeniti stranog turistu. Ohrabruje, kažu oni, situacija da Crna Gora postaje prva korona fri destinacija i da će to pomoći da turistička sezona bude zadovoljavajuća od avgusta do oktobra, neki čak smatraju i od jula.

Crnogorski hotelijeri, pripremaju se da prime prve goste nakon pandemije. Dobili su propisane mjere, a o cijenama još nemaju stav. Planiraju razne akcije, ali svaka promocija zavisi od toga kada će se otvoriti granice i kada će sve krenuti.

Direktorica marketinga hotela ,,Maestral“ Marija Martinović za Pobjedu kaže da otvaranje hotela zavisi od poslovne politike kompanija u čijem su vlasništvu.

“Što se tiče ,,Maestrala“, u skladu sa odlukama o ukidanju mjera kojima je zabranjen rad kazina i otvaranju međunarodnog saobraćaja, definisaćemo i datum otvaranja našeg hotela. Dobili smo propisane mjere kojih ćemo se pridržavati, kao što je to bio slučaj i do sada”, kazala je ona.

Martinović tvrdi da neće imati dodatnih troškova kada je osoblje u pitanju, jer imaju dovoljno zaposlenih.

“Imamo više nego dovoljno osoblja za pružanje usluga u skladu sa propisanim mjerama i u tom dijelu ne vidimo povećanje troškova, ali ono što iziskuje dodatne troškove jeste nabavka neophodne dodatne opreme”, kazala je Martinović.

Komentarišući propisane mjere kaže da su ih sprovodili i prije pandemije i da ne predstavljaju ništa novo.

“Međutim, postoje i preporučene mjere čijim sprovođenjem stvaramo atmosferu koja gostu nije prijatna. Mi ćemo se prilagoditi novonastaloj situaciji i sprovoditi što god je potrebno da uradimo u cilju zaštite zdravlja naših gostiju i zaposlenih, ali mislimo da će primjena nekih mjera uticati na opšti utisak koji gosti budu imali. Nadamo se da su ovo ipak privremene mjere i da ćemo uskoro moći da pružamo uslugu na kakvu su gosti navikli i izbjeći ambijent koji nije prijatan za odmor i relaksaciju naših gostiju”, kaže Martinović.

Kada su u pitanju domaći gosti imaće posebne ponude koje će promovisati kada budu imali definisan datum otvaranja.

“Zvanične cijene nećemo mijenjati, ali ćemo kroz specijalne pakete omogućiti domaćim gostima da ovog ljeta borave u Maestralu po posebnim uslovima”, najavila je direktorica marketinga ovog hotela.

Direktor hotela ,,Lajt haus“ Jovan Vukalović za Pobjedu kaže da su period koji je za nama iskoristili kako bi objekte ,,osvježili“ i što spremnije dočekali sezonu, koje će, uprkos svemu, smatra on, biti.

“Poštujući sve mjere i preporuke koje smo dobili otvorili smo i hotel i sve ugostiteljske objekte”, kazao je Vukalović. S obzirom na to da imaju značajan broj zaposlenih tokom čitave godine još uvijek ne mogu tačno odrediti da li će mjere dovesti do povećanja osoblja i troškova jer će to zavisiti i od popunjenosti hotela.

“U svakom slučaju, i ako to bude slučaj svjesni smo da je to u korist borbe za što bolju zdravstveno epidemiološku situaciju”, kazao je Vukalović.

Za privremene mjere koje je propisala Svjetska zdravstvene organizacija za sektor smještajnih kapaciteta kaže da su sveobuhvatne i veoma precizne kada je u pitanju ponašanje kako zaposlenih, tako i gostiju.

“Nama neće biti problem njihova primjena već nas u ovom momentu najviše brine nedostatak informacija oko modela prelaska granica, naročito gostiju iz BiH, EU i Rusije, jer je to od ključnog značaja za aranžmane koje imamo sa partnerima sa tih tržišta”, navodi.

Za domaće goste kažu kao i svake godine imaju povoljnije cijene.

“Kako smo i ranijih godina imali cjenovnu politiku kojom su domaći gosti imali, da tako kažem, poseban tretman i najpovoljnije uslove, cijene nećemo dodatno snižavati”, kazao je Vukalović.

Za kompaniju Carine, koja u Bijeloj ima tri hotela, ovo je trebalo da bude možda i najbolja sezona do sada, s obzirom na to da je novi hotel ,,Kumbor“ trebalo da posluje po standardima španskog hotelskog giganta Iberostara, uz angažovanje sezonske radne snage sa Filipina. Međutim vlasnik Carina kazao je za Pobjedu da još uvijek ima šanse za oporavak.

“Turistička sezona kao što znamo je u problemu zbog pandemije, međutim evo ide nabolje. Naši turoperatori su nam otkazali zaista sve do kraja maja, ali jun još uvijek nije otkazan. U svakom slučaju sezona zavisi od mnogo stvari”, kazao je Popović dodajući da sve zavisi od toga kada će granice biti otvorene.

“Imamo incijativu od Iberostar grupe koja je upućena premijeru i Nacionalnom koordinacionom tijelu da što prije otvore granice zbog toga što je Crna Gora jedina destinacija bez korona virusa već duže vremena što može biti vrlo pozitivno za nas”, rekao je Popović.

Očekuje da će sezona početi u julu i da će se produžiti na avgust, septembar, oktobar.

“Ako bi se to ostvarilo imaćemo 30 odsto ostvarenih rezultata iz prošle godine. To bi bilo zadovoljavajuće po meni. Da pokrijemo dio troškova i to bi bilo dobro”, kazao je Popović.

Što se tiče domaćih turista svakako će, kaže, praviti ponudu i cijene će biti niže jer će ove godine domaći gosti više biti orijentisani prema Crnogorskom primorju nego prema nekim drugim destinacijama.

“Španija i Italija su žestoko ugrožene tako da zaista Crna Gora u ovim momentima ima veliku šansu da ostvari više nego što se očekivalo”, naveo je Popović dodajući da im Iberostar ,,puni“ hotele tako da imaju goste sa svih destinacija.

“Vjerovatno će biti čarter letova, ali je upitno kada će avio-kompanije podići svoje avione. Lično mislim da će mjere popuštati. Nije to baš kao što je bilo u startu… mislim da će se sve drugačije dešavati. Vidimo po mjerama koje se kod nas svakodnevo popuštaju”, kazao je Popović koji smatra da će letovi već početi 1. juna jer smo svjedoci otvaranja granica širom Evrope.

On smatra da će švedskog stola ipak biti i da će sve biti kao prije, jer kaže on, neće dolaziti zaraženi ljudi.

“Kod nas nema zaraženih već nekoliko dana. Vidimo da će biti testovi na 24 sata urađeni prije ulaska u našu zemlju pa to neće biti tako pesimistično kao što neki predviđaju”, dodao je Popović.

Iz PR službe Karisma hotel Adrijatik Montenegro čiji hoteli posluju u Ulcinju i Baru kazali su za Pobjedu da su već implementirali interne procedure i protokole u cilju zaštite zdravlja naših gostiju. Karisma u svom portfoliju ima 31 hotel i pored Crne Gore posluje i u Hrvatskoj, Meksiku, Dominikanskoj Republici, Jamajci i Kolumbiji.

“Takođe, implementiraćemo sve mjere i protokole koje će Institut za javno zdravlje Crne Gore”, propisati kazali su iz ove kompanije.

Kada su u pitanju propisane mjere kažu da im je prioritet zdravlje gostiju i stabilnost destinacije.

“Crna Gora je pokazala da je spremna da se suoči sa najvećim izazovima. Iako okolnosti u kojima trenutno poslujemo jesu otežavajuće, dodatni troškovi za implementaciju svih neophodnih mjera i protokola neće biti nešto što će nas spriječiti da iste implementiramo i sprovodimo”, naveli su iz Karisme.

Svjedoci su kaže da se mjere i preporuke iz dana u dan mijenjaju i prilagođavaju novonastaloj situaciji.

“Pratimo sva globalna dešavanja i analize, te vjerujemo da ćemo, uz protokole Instituta za javno zdravlje Crne Gore, i naše interne protokole osigurati bezbjedno ljetovanje za sve goste”, rekli su iz Karisme dodajući da će cijene kao i svake godine biti tržišne.