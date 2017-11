Keković ponovo na čelu USSSCG

Na Trećem kongresu Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSSCG) za Generalnog sekretara ponovo je izabran Srđa Keković.

Drugi kandidat bio je Nebojša Čobeljić.

Glasalo je 270 delegata, a Kekovića je podržalo 229.

“Strateški cilj unije je da gradimo Crnu Goru kao državu socijalne pravde i mislimo da za to ima osnova. Država Crna Gora ima sve kapacitete da po bogatstvima imamo standard kakvi imaju ostali građani Evrope i to je ono što smo mi zacrtali. To je naš cilj i idemo ka njemu”, poručio je Keković za CdM.

Treći kongres USSCG održan je pod sloganom Složno! Hrabro! Solidarno.

S.Bošković