Kosovari bojkotuju Ulcinj zbog visokih cijena

Brojni mediji sa Kosova prethodnih dana pišu o manjem broju turista koji sa tog područja posjećuju Ulcinj, a kao glavni razlog slabije posjete, navode “visoke cijene zbog kojih se Kosovari češće odlučuju za ljetovanje u Albaniji”.

Tako portal Insajder konstatuje „da se za ulcinjsku Veliku plažu, koja je dugi niz godina najpopularnija obala za Kosovare, ove godine to ne može reći. Velika plaža je jedna od najljepših obala, zbog pijeska za koji je dokazano da posjeduje 24 različita minerala. Međutim, Kosovari su ove godine odlučili da bojkotuju Ulcinj, a glavni razlog su visoke cijene”, prenosi Dan.

“Proveo sam mnogo godina u Ulcinju, provodim često i praznike, ali ove godine cijene su bile strašno visoke”, rekao je za ovaj portal Ardian, turista koji je boravio na Velikoj plaži.

U tekstu na tom portalu navodi se i da je “uočljivo je da je većina turista koji posjećuju ovu plažu iz različitih djelova svijeta, ali da ove godine dominiraju Bošnjaci iz Novog Pazara. Na fiskalnom računu koji je prikazao taj portal, mala kafa košta dva eura, što je, kako se ističe, nepopularno za Kosovare”.

“Koka kola košta 2,50 eura, ali na određenim plažama cijene su i veće. Ove godine Kosovari su izabrali Albaniju kao svoju preferencijalnu destinaciju, upravo zbog niskih cijena, u poređenju sa Ulcinjom”, zaključuje ovaj portal. Pojedini mediji bavili su se i upoređivanjem cijena.

Tako, Gazeta metro piše da se Ulcinj smatra jednim od najljepših primorskih gradova na Jadranu, ali iako nudi prekrasnu prirodu, posjetiocima predlaže da prije nego što krenu, dobro pogledaju cijene glavnih proizvoda, od kojih su neki jeftiniji, a neki skuplji.

“Cijena hljeba u Ulcinju se ne razlikuje mnogo od cijene koja je na Kosovu. Što se tiče vode, ni njena cijena nije previsoka. Velika boca košta oko 50 centi. Cijene prehrambenih proizvoda od mesa, kao što su kobasice i razne paštete, skoro su dvostruko veće. Salama košta oko euro i 70 centi. Jabuke, nektarine, pasulj i neke druge vrste proizvoda mogu se naći po cijeni od jednog do tri eura, zavisno od vrste. Isto važi i za povrće. Za one koji žele da se osvježe alkoholnim pićima cijena je razumna. Limenka piva košta od 60 centi, dok se cijene nekih pića kreću i od tri do 20 eura. Sunce je veoma jako u Ulcinju, pa za to trebaju kreme za sunčanje koje koštaju od pet do 20 eura, navodi ovaj list, koji uprkos tome, ovo ljeto preporučuje posjetu Ulcinju.

TO: U julu 25 odsto više turista

U Ulcinju ovog mjeseca boravi oko 25 odsto više turista nego lani, izjavio je direktor lokalne TO Fatmir Đeka.

U julu ove godine u Ulcinju imamo oko 77.000 turista, što je oko 20 do 25 odsto više nego lani. Sada je Ulcinj drugi po broju gostiju, nakon Budve.

“Povećan je za devet odsto broj gostiju iz Njemačke, ali i dalje polovinu turista čine oni iz regiona. Ove godine ima najviše prijavljenih gostiju, to je rekordan broj u poslednjih 30 godina”, kazao je direktor Turističke organizacije Ulcinj.

Prema njegovim riječima, to je pokazatelj da Ulcinj ima lijepu budućnost i potencijal.

“Narednih godina nas očekuje veći broj gostiju i mi smo zadovoljni”, naveo je Đeka.