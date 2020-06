Marković: Crna Gora otvorila granice sa 131 zemljom

Čuvajući epidemiološku situaciju stvaraćemo pretpostavke za početak turističke sezone i što bolju valorizaciju našeg turističkog potencijala. Država je spremna i uradila je sve što je do nje: Odbranili smo se od virusa, zaštitili smo naše građane i otvorili granice prema svim zemljama čiji su epidemiološki kriterijumi slični našim. U ovom trenutku, Crna Gora je otvorila granice sa 131 zemljom, saopštio je danas predsjednik Vlade Duško Marković u razgovoru “Otvoreno s Premijerom” koji tradicionalno organizuje Američka privredna komora u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Vlade, na virtuelnom sastanku Markovića sa predstavnicima AmCham učestvovala je i ambasadorka SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, koja je čestitala predsjedniku Vlade na odličnim rezultatima upravljanja krizom koju je donijela pandemija koronavirusa.

“Crna Gora je, kao prva država u Evropi bez koronavirusa, jasno pokazala vođstvo i odgovorno upravljanje u vrijeme krize”, rekla je američka ambasadorka.

Podsjetila je i da je AmCham na prošlogodišnjem događaju predstavio nalaze svog Izvještaja o poslovnoj klimi.

“Tog dana smo razgovarali o mnogim pozitivnim trendovima, kao i o oblastima poboljšanja. Iz mojih ličnih razgovora s premijerom mogu da potvrdim da su se on i Vlada Crne Gore suočili sa brojnim izazovima i pokrenuli niz važnih projekata – uključujući traganje za načinima za diversifikaciju ekonomije, podršku malim i srednjim preduzećima i nastavak razvoja infrastruktura zemlje – što će donijeti ogromnu korist Crnoj Gori. Sada su još veći izazovi koji će zahtijevati našu kolektivnu energiju, kreativnost i marljivost. Kao što smo čuli već mnogo puta u proteklih nekoliko mjeseci, ‘We are stronger together – zajedno smo jači. Danas i u daljoj budućnosti moramo kao zajednice podržavati jedni druge”, kazala je Rajzing Rajnke.

Marković je, upitan o predstojećoj turističkoj sezoni, rekao da je čitava situacija zabrinjavajuća i da predstavlja veliki udar na našu ekonomiju.

“Zemlje i dalje drže zatvorene svoje granice. Postoji pojedinačno otvaranje bez širih i većih mogućnosti. Nema kooridniranog i usaglašenog pristupa kada je u pitanju Evropska unija ni unutar EU, a posebno u odnosu na treće zemlje. Tako da u ovom trenutku rezultat koji ima Crna Gora kao prva i jedina corona free destinacija ne daje nam dobre nade da turizam ima šanse u ovoj godini. Ali mi se nećemo predati”, kazao je predsjednik Vlade dodajući da postoji veliko interesovanje za odmor u Crnoj Gori i da je naša turistička privreda spremna, ali da ne zavisi sve od nas.

Naglasio je da će u trećem paketu mjera, koji Vlada priprema, biti definisana i podrška našoj turističkoj privredi kroz različite modele: oko 70 miliona eura će biti povučeno od Razvojne banke Savjeta Evrope i usmjereno za kreditiranje kompanija u turizmu i u drugim sektorima preko komercijalnih banaka i Investiciono razvojnog fonda.

“Istovremeno smo predvidjeli 50 miliona eura kao garanciju za banke kako bi se one mogle zaduživati kod kreditnih institucija za podršku našoj privredi. To je dakle oko 120 miliona eura podrške. Vjerujemo da će komercijalne banke opredijeliti po našim procjenama oko 100 miliona eura. To je 220 miliona eura. U budžetu smo predvidjeli osam miliona eura za subvencije za kamate za kredite koji idu prema turističkoj privredi. Dakle, država je uradila sve što je do nje, turistička privreda je spremna za turističku sezonu, hotelijeri i privatni smještaj su spremni, a ostalo ne zavisi od nas”, kazao je Marković.

Digitalna transformacija prioritet svih prioriteta

Marković je rekao da je proteklo razdoblje u kojem se cio svijet suočavao sa pandemijom koronavirusa pokazao da se mnogi poslovi mogu obavljati on-line ili od kuće te da je digitalna transformacija u ovom trenutku prioritet svih prioriteta.

“Ova pošast koja nas je zadesila je pokazala da moramo mijenjati naše tradicionalne navike, da moramo mijenjati pristup, da moramo razvijati naše društvo, da moramo savladati pretpostavke za brže donošenje odluka bez trošenja vremena i novca i zaista je digitalna transoformacija nešto što je prioritet svih prioriteta u ovom trenutku”, kazao je predsjednik Vlade.

U tom kontekstu predsjednik Vlade je podsjetio na slučajeve u kojima je pandemija koronavirusa ubrzala neke procese digitalizacije i doprinijela mijenjanju navika i sagledavanju naših sposobnosti.

“Ova situacija nas je navela da drugačije razmišljamo i ne samo razmišljamo nego i da radimo, ali i da prepoznamo naše sposobnosti kojih do sada nijesmo bili svjesni. Sjećam se trenutka kada sam razgovarao sa ministrom prosvjete da je neophodno organizovati on-line nastavu za naše učenike da ih ne ostavimo bez kontakta sa profesorima i sa njihovim predmetima”, naglasio je.

Bilo je, priznaje, ozbiljnog skepticizma, ali smo vidjeli da se ta nastava veoma brzo organizovala na kvalitetan način.

“Naravno, dometi tog pristupa nijesu u potpunosti obezbijeđeni, ali je cilj postitgnut. Učenici su bili u kontaktu sa svojim nastavnicima i svojim predmetima, kroz taj proces je došlo do podizanja nivoa informatičkog i digitalnog obrazovanja i vjerujem da ćemo u budućnosti imati snažne benefite. Čak i ja sam dva i po mjeseca od kuće radio veoma važne državne poslove, one poslove za koje sam mislio da se ne mogu raditi mimo kabineta i sastanaka sa svima onima koji učestvuju u kreiranju državne politike. Pokazalo se da to nije bio hendikep nego, nasuprot, kvalitet i nova vrijednost koja je osnažila ne samo institucije nego i pojedince u institucijama. Dakle, došli smo do situacije da su priliku dobili naši vrijedni i sposobni pojedinci koji nijesu mogli biti prisutni na sastancima sa premijerom i njegovim timom, a institucionalno su radili veoma važne poslove za državu”, kazao je Marković.

Osvrnuvši se na posebna dostignuća premijer je podsjetio da je digitalizacija u medicini prisutna već desetak godina, da projekat telemedicine funkcioniše u tri bolnice – Baru, Beranama i Pljevljima i da je jedan od rezultata bolja i kvalitetnija zdravstvena usluga građanima. Takođe je rekao da će nova rješenja omogućiti i napredak u oblasti održivog razvoja tako što će inspektori imati bolji, brži i kvalitetniji uvid u sva potrebna dokumenta kako bi djelovali na terenu prije svega u sprečavanju divlje gradnje.

Ove godine ključna izrada Strategije digitalne transformacije

Premijer je ocijenio da je u oblasti digitalizacije najvažniji korak donošenje Strategije digitalne transformacije kao ključnog dokumenta u ovoj godini.

U izradu tog dokumenta, kazao je, biće kroz Radnu grupu uključeni svi zainteresovani činioci, naročito predstavnici poslovne zajednice, kako bi se došlo do što kvalitetnijeg strateškog dokumenta.

“Saglasan sam i sa potrebom formiranjem savjetodavnog tijela koje bi realizovalo Strategiju i ciljeve digitalne transformacije koju ste upravo Vi inicirali, zajedno sa Privrednom komorom, Savjetom stranih investitora i Asocijacijom menadžera”, dodao je Marković.

Podrška domaćem IT sektoru

Odgovarajući na pitanje izvršnog direktora Američke privredne komore u Crnoj Gori Marka Miročevića o mjerama podrške Vlade domaćem IT sektoru rekao je da je činjenica da je IT industrija u Crnoj Gori nedovoljno promovisana i razvijena, imajući u vidu njenu ulogu u procesima digitalne transformacije koja je postala imperativ razvoja društva.

“Ministarstvo nauke se u okviru predloga za III paket mjera posebno fokusiralo na podsticaj i podršku toj industriji, Vjerujem da ćemo kroz cio paket mjera pronaći mehanizme za brži razvoj IT industrije u Crnoj Gori. Moguće je da ćemo o tome razgovarati već narednih dana. Da li ćemo biti u prilici već u ovoj godini da smanjujemo poreska opterećenja pa i opterećenja rada zaposlenih u ovom sektoru i u drugim sektorima – bojim se da nećemo”, kazao je predsjednik Vlade.

Dodao je da se naša zemlja nalazi u specifičnoj situaciji da su prioriteti isplate zarada, penzija i socijala, ali i nastavak finansiranja razvojnih projekata i stvaranje pretpostavki za novi razvoj.

“Ta situacija nama u ovom trenutku ne daje dovoljno prostora da razmišljamo na ovaj način o kojem ste Vi govorili. Ali podsticaji i subvencije su sasvim izvjesne i vjerujem da ćemo ih kreirati”, istakao je Marković.