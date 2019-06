Neradna nedjelja od jeseni

Poslanici vladajuće koalicije i dijela opozicionih partija završili su raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini kojima se uvodi neradna nedjelja, a dio poslanika smatra da treba da se uvede nakon turističke sezone.

Oni će se o Predlogu zakona izjasniti naknadno, a sudeći po komentarima na jučerašnjoj sjednici, obje strane su spremne da podrže nacrt kojim se definiše da trgovine, osim utvrđenih izuzetaka, imaju nedjelju kao slobodan dan. Na sjednici je saopšteno i da će poslodavci koji se prekrše zakon biti sankcionisani iznosima od 1.000 do 10.000 eura, a postoji i mogućnost zatvranja objekta, pišu Dnevne novine.

“Ko se ogluši biće sankcionisan i dobro je da smo definisali da te kazne iznose od 1.000 do 10.000 eura. Predviđena je i mogućnost zatvaranja objekta i mislim da će na inspekcijskim organima biti velika odgovornost. Nastavljamo da unapređujemo položaj radnika u trgovini i na taj način unapređujemo položaj pojedinca, porodice i kompletnog društva”, kazao je poslanik DPS-a Andrija Nikolić.

Njegov partijski kolega Predrag Sekulić smatra da će zaposlenima u trgovinama taj jedan dan dobro doći.

“Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini ne bi bile potrebne da su vlasnici trgovina poštovali Zakon o radu. Razumijem i vlasnike trgovinskih radnji koji upozoravaju da će izgubiti dio profita. Ne treba zaboraviti da oni koji namjeravaju da nešto kupe mogu to uraditi u šest dana, a ne da čekaju nedjelju. Sa punim pravom možemo reći da je zakon ispunio cilj i nema sumnje da će za njega glasati kako poslanici vlasti, tako i poslanici opozicije”, kazao je Sekulić.

U SDP-u poručuju da će njihova partija podržati nacrt.

“Podržavam rješenje, ne zato što je sistemsko, već j er mislim daje pravedno u ovom segmentu. Glasaćemo propis. Sa druge strane, mislim i da je nepravedno prema radnicima u drugim sektorima. Kao što razumijem da zaposleni u trgovačkim lancima moraju imati jedan slobodan dan sedmično, tako jednako mogu da razumijem ljude u građevinskom ili nekim drugim sektorima. Ovo jeste korak naprijed, ali samo za jedan sektor koji ima do 40.000 zaposlenih”, ukazao je poslanik te partije Raško Konjević.

On je dodao da nesistemska rješenja mogu uticati na podnošenje ustavnih žalbi.

“Vlada mora preuzeti obavezu da ovo bude privremena odluka, jer bilo ko ko pokrene ustavnu žalbu, mislim da će je dobiti. Ne može se propisima izazivati diskriminacija”, naveo je Konjević.

Njegova partijska koleginica Draginja Vuksanović Stanković istakla je da će primjena zakona početi poslije ljeta.

“Primjena zakona će početi nakon ljeta, da bi poslodavci još malo mogli da izrabe zaposlene, ali o tom potom. Desiće se da i ovi ljudi imaju pravo na slobodnu nedjelju”, kazala je Vuksanović Stanković i pozvala nadležne organe da, kada se izglasa zakon, pokrenu postupak protiv inspektora koji nijesu radili svoj posao.

Poslanik SD-a Boris Mugoša istakao je da su izmjene, koje se tiču i skraćenog postupka prijave trgovačkih objekata nadležnom organu, urađene uz podršku Udruženja poslodavaca, a podržali su ih i sindikati. On je uputio molbu svim poslodavcima da ne otpuštaju zaposlene.

“Odgovornost tih faktora je podignuta na stepenicu više, da slučajno ne dođe do otpuštanja, jer će se promet iz neradne nedjelje preliti u druge dane. Molba svim poslodavcima je da im ovaj zakon ne koristi kao argument za potencijalne otkaze”, naglasio je Mugoša.

On je ukazao da Crna Gora ima najdužu radnu sedmicu od 44 sata u regionu, dok je u Evropi na trećem mjestu.

Poslanici DF-a Branka Bošnjak i Branko Radulović takođe podržavaju neradnu nedjelju.

“Slažem se da malo počinu žene, što cijeli dan rade u raznim trgovinama i što im se prekovremeni rad ne plaća i što stoje na nogama. Ne da im se ni stolica da sjednu i to je disciplinski prekršaj”, rekla je Bošnjak upozoravajući da ne dođe do selektivne primjene rješenja, te da se vodi računa o radu inspekcijskih službi.

Radulović je naglasio da je rasprava o uvođenju neradne nedjelje osnovna civilizacijska priča.

“Nedjeljom nema da radi ništa, osim onoga što je neophodno. Nećemo manje jesti, neće biti manje potreba, nego ćemo isto to raditi, samo što će nam trebati mjesec navike da se prilagodimo i budemo disciplinovaniji” ocijenio je poslanik DF-a.

I za poslanika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića uvođenje neradne nedjelje je pozitivan iskorak.

“Nije na uštrb ovom ponosnom narodu da malo mijenja navike i da se nedjeljom posveti najbližima, a da petak i subota budu za šoping”, poručio je Ibrahimović.

Nezavisna poslanica Anka Vukićević ukazala je da će 37.000 zaposlenih u trgovinama, od kojih su 25.000 žene, ostvariti pravo na neradnu nedjelju, dok je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović istakao da je dobro što su izuzeci za rad nedjeljom definisani zakonski, a ne podzakonski.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je juče u Skupštini da je Vlada amandmanom jasno definisala izuzetke bez mogućnosti da se oni prošire. To znači da tržni centri, među kojima je i Delta City, a kojoj je Ministarstvo ekonomije odbilo zahtjev za izuzećem, neće moći da rade nedjeljom.

“Smatramo da neće doći do pada prometa i pazara trgovaca. Stav privrednika je da će doći do prelivanja pazara iz jednog dana u drugi i da zbog toga neće biti smanjen ni promet, ni profit, a samim tim neće doći do otpuštanja radnika i na takvu komunikaciju se moramo osloniti”, poručila je Sekulić.