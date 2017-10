Sezona ne jenjava: Čanj i dalje pun ko šipak

Ova godina u Čanju sigurno neće nadmašiti neke turističke rekorde iz vremena nekadašnje Jugoslavije, ali će se po broju posjetilaca i ukupnom turističkom prometu svrstati među najbolje u posljednjem periodu, pišu Dnevne novine.

Iako je po pravilu septembar mjesec kada posjeta turista značajno opadne, ove godine to nije slučaj u ovom poznatom turističkom mjestu. U pojedinim hotelima su i dalje popunjeni kapaciteti, kao i u privatnom smještaju.

Osim hotelskog kompleksa “Rekreaturs” najveće smještajne kapacitete imaju hoteli “Montenegro” i “Vila Babović”, koji ovakav trend popunjenosti imaju od početka juna i on će trajati sve do sredine oktobra.

Vlasnici Branko Vukmanović i Slavko Babović kažu da je ove godine u jeku sezone potražnja smještaja bila mnogo veća nego što su njihovi kapaciteti i pretežno se radi o turistima iz istočne Evrope.

“Ove godine radili smo sa najveće dvije turističke agencije sa ER Tursom iz Rusije i Raimbowom iz Poljske. S obzirom na to da smo već imali ugovorene aranžmane sa stalnim našim gostima iz Srbije, Makedonije i BiH, bili smo ograničeni u ponudama ovih agencija. Veliki priliv gostiju je bio iz Makedonije i BiH, tako da su u julu mjesecu svi naši smještajni kapaciti bili popunjeni. To je bio slučaj sa cjelokupnim smještajnim kapacitetom Čanja. Prema nekim našim procjenama, dnevno je bilo oko 25.000 gostiju, što je u odnosu na prošlu godinu brojka mnogo veća. Pored toga i sezona je bila nešto duža, tako da je broj noćenja u odnosu na prošlu godinu bio od 20 do 30 odsto viši”, ističe zadovoljno Vukmanović, vlasnik hotela Montenegro.

Navodi da bi sa malim ulaganjima u infrastrukturu ovog ljetovališta, Čanj mogao da nadmaši neke turističke rekorde iz vremena bivše Jugoslavije, kada su bilježene rekordne posjete.

Nekada je kompleks “Rekreatursa” imao sam više od 4.500 gostiju. On je u posljednje vrijeme zapostavljen i u njemu boravi svega oko 1.000 gostiju. Nažalost, postao je ružna slika turizma u Čanju, jer se ne ulaže ništa i njegovi objekti su u jednom haotičnom stanju.

“Do sada smo imali lošu snabdjevenost vodom, elektrosnabdijevanje, ulaz u Čanj je naša rak rana, kao i neuređenost trga. Nekoliko godina unazad, mi, turistički privrednici ovog mjesta smo samoinicijativno uradili mnogo toga, ulažući oko 250.000 eura u infrastrukturu. Hoteli Vila Babović i hotel Montenegro je zakupila plažu i napravila je po evropskim standardima, tako da možemo reći da je Čanj u odnosu na nekoliko godina unazad doživio preporod. U ovoj godini nam je obećano od lokalne uprave, Morskog dobra, Direkcije za saobraćaj i Regionalnog vodovoda da ćemo riješiti i ostale probleme, tako da se iskreno nadamo da ćemo narednu sezonu dočekati u mnogo ljepšem ambijentu i riješiti probleme na koje su naši turisti jedino bili nezadovoljni”, ističe Vukmanović, koji je ovom prilikom pohvalio saradnju sa državnim organima, koji su u posljednje vrijeme prepoznali turistički potencijal ovog mjesta, uputivši primjedbe na račun pojedinaca iz lokalne uprave.

Babović i Vukmanović navode “maćehinski” odnos TO Bar, Agencije za investicije i lokalnog Vodovoda.

“TO Bar od nas samo ubira prihode, a nikad nismo bili pozvani da prisustvujemo sajmovima turizma kako bi zajedno radili na unapređenju ove privredne grane. Sa Agencijom za investicije nemamo nikakvu saradnju, dok nam vodovod naplaćuje vodu koju koristimo sa izvorišta koje kod njih nije ni registrovano. Sa druge strane, Komunalno preduzeće je danonoćno radilo na higijeni Čanja, a Komunalna policija je doprinijela da komunalni red bude na visokom nivou, kao i policija, zbog koje nismo imali nijedan incident. Sigurnost turista je bila besprekorna, što je veoma važno”, kazao je Babović.

U hotelima zaposlena mlada radna snaga

U knjigama utisaka, kako hotela “Montenegro”, tako i hotela “Vila Babović”, uglavnom stoje pohvale na uslove hotela, uslove plaže, kvalitet hrane, domaćinski odnos, ali i mnogo pohvala upućenih zaposlenima, koji su uglavnom mlada radna snaga. Vlasnici ovih hotela kažu da imaju više od 200 radnika i da je to pretežno omladina sa prostora Crne Gore.

“S obzirom da imamo dosta škola za turizam na području Crne Gore, uglavnom smo primali radnike iz te struke i to omladinu, koja je poletna i željna novih saznanja, a uz to i naučena za ophođenje prema gostu. Takav naš potez je dobio pozitivne kritike turista, koji su zadovoljni posebno njihovim ponašanjem što će nam i dalje biti praksa”, ističe Babović.

Lakše dovesti nego zadržati goste

Hoteli “Montenegro” kategorizovani sa dvije, tri i četiri zvjezdice i imaju visoke ocjene na Booking.com. Prosječna ocjena je 5,3 što ih dijeli od najveće ocjene za 0,7, a ovako visoku ocjenu gosti su opravdali hotelskim uslovima po konceptu “all inclusive”, smještajnim kvalitetom, kao i kvalitetnim plažnim uslugama.

Vukmanović kaže da primjedbe zbog kojih nije dobio najveću ocjenu šest, primjedbe su na ambijent naselja i da je to smjernica na kojoj bi trebalo da rade lokalna uprava i država.

“Mnogo je lakše dovesti turiste nego ih zadržati i da se ponovo vrate. Kada fotografišemo hotele i nudimo smještaj uglavnom su to slike na kojima se ne vidi devastirani prostor oko hotela, neplanski i neestetski postavljeni prodajni objekti raznih roba, te rupe na na putu po kojima se pješači do plaže. Turista se ne oduševljava samo smještajem već i ambijentom mjesta u kome dolazi, zato bi morali da povedemo mnogo računa ako hoćemo napredak”, ističe na kraju Vukmanović.