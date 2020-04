Employees to work from home whenever possible

National Coordination Body has recommended employers, including administration, to keep working from home whenever possible.

“Epidemic situation still ins’t stable enough to go back to work”, Government tweeted.

#NKT preporučuje svim poslodavcima, uključujući i administraciju, da kad god je to moguće zadrže opciju rada zaposlenih od kuće.

Epidemiološka situacija još uvijek ne nalaže povratak svih zaposlenih na radna mjesta. #CoronaInfoCG pic.twitter.com/CtzOEXJ6Gw — Vlada Crne Gore (@VladaCG) April 29, 2020