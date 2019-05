Ambasada SAD: Istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori

Ambasada SAD u Podgorici, komentarišući presude optuženima u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, kazala je da je to istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori.

“To je važan korak naprijed u vladavini prava koji šalje jaku poruku da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva”, istaknuto na Twitter nalogu Ambasade.

Historic day for the rule of law in #Montenegro as the court finds 14 people guilty of masterminding a failed coup here, including two Russian GRU officials. (1/2) pic.twitter.com/D54J4FVw6O

— US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) May 9, 2019