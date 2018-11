Bez lične karte ni do prodavnice?

U posljednje vrijeme učestala praksa službenika policije koji obezbjeđuju javne objekte da zaustavljaju prolaznike ispred zgrade koju “štite” tražeći im na uvid lična dokumenta, počinje da smeta građanima koji ovaj vid kontrole smatraju “maltretiranjem”.

Građani se žale da se dešava da u jednom danu budu zaustavljeni više puta i kontrolisani kao da su u pitanju bezbjednosno interesantna lica, te da osim neprijatnosti što ih policajac na sred glavne ulice kontroliše pred ostalim prolaznicma nerijetko provjera potraje i po dvadesetak minuta. Naročito se žale građani koji žive u centru grada i koji su prinuđeni da svakodnevno po više puta prođu pored štićenih objekata, obavljajući svakodnevne obaveze od odlaska u prodavnicu, posao ili šetnje na koje ne smiju krenuti bez lične karte jer im ne gine barem jedna kontrola.

Kažu da imaju osjećaj da je u najmanju ruku ratno stanje te da ne ovaj način ovako i onako loša percepcija službenika policija se još više pogoršava.

Da li ove kontrole imaju za cilj da starješine iz sektora obezbjeđenja na ovaj način ubiraju poene kod pretpostavljenih ili je pak upitanju zakonski propisana praksa koja se ranije nije primjenjivala? Iz Uprave policije Vikend novinama je saopšteno da shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima ovlašćeni policijski službenici imaju pravo da utvrde identitet lica uvidom u njegovu ličnu kartu.

Pravilo postoji, ali postoji i razlog za ove kontrole odnosno da se to odnosi samo u slučaju da lice koje policija zaustavi izgleda ili se ponaša sumnjivo ili liči na osobu koja se potražuje, a ne obične prolaznike.

Dok je s jedne strane policija uvjerena, uz legitimnost, i u ispravnost takvog postupanja, s druge strane građani, mahom nedovoljno upoznati da je to zakonito, kreiraju negativan odnos i odbojan stav, navodeći da se osjećaju kao da su nešto “sumnjivi”. Uz to navode da nije prijatno kada ih policajac “naprasno” zaustavi na ulici i traži dokumenta, potom uzima radio-vezu i kolegi s druge strane veze glasnim tonom saopštava ime i prezime sa lične karte, kao i broj iste.

Gdje živiš, gdje ti rade roditelji?

“Svakodnevno prolazim istim putem, ispred jednog od diplomatsko-konzularnih predstavništava. I ranije je na tom mjestu stajao policajac, pretpostavljam vršeći poslove obezbjeđenja. Jednom prilikom me zaustavio, tražeći ličnu kartu, bez prethodnog pojašnjenja da je to ustaljena praksa, da je zakonom ovlašćen da to uradi i bio sam zatečen, bilo mi je čak neprijatno. Osim zahtjeva da izvrši uvid u lična dokumenta pitao me gdje su mi roditelji zaposleni, gdje živimo, kakvog smo imovinskog stanja…”, ispričao je sagovornik Vikend novina dodajući da mu je nakon toga uredno vratio ličnu kartu i poželio mu ugodan dan.

Najviše je onih koji prolaze Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, ispred zgrade Skupštine Crne Gore, a koji su nam se takođe javili sa vidno buntovnom reakcijom. Ostavlja se prostor za razmišljanje da li ovakav način provjere proizvodi dobre rezultate, s obzirom da građani nemaju pozitivan odnos prema takvom načinu legitimisanja, koliko zbog nedovoljnog poznavanja zakona, toliko možda i zbog “naglog” pristupa službenika policije, koji prethodno ne pojasne da su za to ovlašćeni.

Štite objekat i prostor oko objekta

Iz Uprave policije Vikend novinama je saopšteno da ovlašćeni policijski službenici imaju pravo da utvrde identitet bilo kojeg lica uvidom u njegovu ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu sa fotografijom, i to shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima.

“Tako i službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata Odsjeka za obezbjeđenje objekata i diplomatsko konzularnih predstavništava, čiji službenici obezbjeđuju štićeni objekat objekat Skupštine, imaju pravo da utvrde identitet lica na ovaj način. Naime službenici ovog Odsjeka vrše poslove spoljašnjeg i unutrašnjeg obezbjeđenja Skupštine, a osim toga, ovi službenici, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, Odluci o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije i Upustvu o sadržaju mjera i stepenima zaštite ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije, štite i sami prostor oko ovog objekta”, precizirano je u odgovorima Uprave policije.

Iz policije su naglasili da policijski službenici utvrđuju identitet lica na objašnjeni način u svakom konkretnom slučaju sa razlogom, a u svrhu obavljanja poslova i zadataka kojima su zaduženi.

“Konkretno, službenici koji su zaduženi za obezbjeđenje Skupštine to čine radi obezbjeđenja štićenog objekta i prostora oko objekta”, ističu u policiji.

Prijava policiji “zbog maltretiranja”

Tu su i građani kojma je zgrada Skupštine u komšiluku, te prilikom šetnje psa ili odlaska u prodavnicu nemaju običaj da sa sobom nose dokumenta, ali na to ih opomenu službenici policije koji “štite” baš taj red objekata na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog. Tako je, prema nezvaničnim saznanjima Vikend novina, jedan od građana nakon nekoliko “kontrola”, odlučio da prijavi “maltretiranje od strane službenka policije” policiji, jer kako je naveo, ne može na miru poći do stana. Dešava se da namjerno prelaze ulicu i idu sporednim putem kako ne bi bili izloženi dodatnom maltretiranju.

Ili lična karta u džepu ili 60 eura po džepu

Iz Uprave policije je saopšteno da je Zakonom o ličnoj karti propisano da je građanin koji je navršio 18 godina života obavezan da ima kod sebe ličnu kartu i da je, na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta, stavi na uvid u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

“Ukoliko građanin sa sobom ne nosi ličnu kartu ili na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta odbije da stavi na uvid ličnu kartu, a na drugi način se ne može utvrditi identitet tog lica, policijski službenik to lice će privesti u centar ili odjeljenje bezbjednosti (u Podgorici to je Centar bezbjednosti) radi utvrđivanja identiteta. Zakonom o ličnoj karti propisano je da će se građanin kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 60 eura do 180 eura ako sa sobom ne nosi ličnu kartu ili ako na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta odbije da stavi na uvid ličnu kartu”, saopšteno je iz policije.

U ovoj godini zbog nenošenja ličnih dokumenata službenici Odsjeka za obezbjeđenje objekata i DKP su Centru bezbjednosti Podgorica na dalju nadležnost predali četiri lica radi preduzimanja daljih mjera i radnji.