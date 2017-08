Budva: Pronađeni pištolji, krivične prijave protiv dvije osobe

Budvanska policija podnijeće nadležnom tužiocu krivične prijave protiv D.D. (36) i O.P. (30) iz Bara, zbog dva pištolja koja su kako se sumnja bila u njihovom posjedu. D.D. i O.P. zajedno su tukli Z.M. (52) iz Podgorice, a protiv sve trojice će Sudu za prekršaje biti podnijeta prekršajna prijava zbog narušavanja javnog reda.

U utorak, u naselju Buljarica u Budvi, Z.M. se posvađao sa O.P. i D.D. Ove osobe su zakupci dvije plaže koje se graniče jedna sa drugom i do svađe je došlo usljed navodnog pomjeranja graničnika između dvije plaže. U toku dana došlo je i do fizičkog obračuna između njih, da bi oko 22:20 sata ponovo došlo do svađe.

Policija je na lice mjesta zatekla kod O.P. pištolj marke “Zastava“ M57, cal. 7,62 mm za koji je ustnovljeno da potiče iz krađa koje je prije dvije godine počinjeno na štetu jedne osobe u Baru. Pištolj marke “Berreta” cal. 7,65mm, za koji je ustanovljeno da pripada D.D., te da on ima oružni list za držanje ovog pištolja ali ne i za njegovo nošenje.

O.P. i D.D. su naveli da je i Z.M. posjedovao pištolj, pa su policajci pretresli plažni bar, motor i kuću na području Budve u vlasništvu Z.M., ali nije pronađeno vatreno oružje.

Osnovno državno tužilaštvo u Kotor naredilo je da se protiv O.P. i D.D. u redovnom postupku podnesu krivične prijave zbog osnovane sumnje da su počinili kd nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Policija Budva će takođe podnijeti prekršajne prijave protiv osumnjičenih zbog narušavanja javnog reda i mira svađom i tučom na javnom mjestu.