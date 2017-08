Ekspert bezbjednosti za CdM: Kako sam uz pomoć džihadiste Al Kaide zavirio u tamnu stranu interneta

Postoji mjesto na internetu na kom Google pretraživač ne funkcioniše i gdje su lozinke zamijenjene kodiranim porukama. Njemu se može pristupiti samo pomoću specijalnih pretraživača koji kriju IP adrese i prikrivaju svaki trag. To mjesto je Darknet na kojem postoji onlajn tržište gdje se može poručiti oružje, narkotici, dječja pornografija, teroristi, hakeri, prostitutke, bijelo roblje, bankovne kartice i lažna dokumenta poput pasoša. Tu se, takođe, može naručiti ubistvo čija cijena zavisi od toga da li je namijenjeno ljubavnici ili nekom političkom funcioneru, pa čak i dobiti savjet vezan za kriminalne radnje. Za sada, Crna Gora je mirna po pitanju Darkneta, ali kako vrijeme odmiče on postaje ozbiljna prijetnja po našu zemlju.

Ekspert i profesor bezbjednosti Darko Trifunović, u razgovoru za CdM, objašnjava šta je to Darknet i kako on funkcioniše.

“Darknet je najljepša stvar koju su teroristi mogli da dobiju u ruke, organizovani kriminalci i svi oni koji žele da zloupotrijebe internet. Daje vam razne mogućnosti manipulacije neotkrivanja i nevidljivosti identiteta, posebno ako mu pristupate preko Tora i drugih brovsera koji vas čine nevidljivim na netu. Vi faktički ostajete tu. Broj registrovanih korisnika Darkneta nije poznat, jer kako možete da kontrolište nešto što je nekontrolisano?! Darknet je najbolja platforma za sve one hakere koji žele da budu nevidljivi“, rekao je za CdM Trifunović.

Darknet je opasnost za svaku državu – organizacija onih koji stoje iza tamne strane interneta uvijek je korak ispred onih koji pokušavaju da je razbiju.

“Kod nas su još uvijek aktuelne tradicionalne ubice, pripadnici raznih službi i slično, koji u drugim susjednim državama vrše krivična djela. U CG se sajber prostor više koristi za kriminalane i terorističke radnje. Za sada je Crna Gora mirna po pitanju Darkneta, ali je velika prijetnja. Pitanje je na koji način možemo da im se suprotstavimo, jer na žalost Crna Gora nema jedinicu za sajber kriminal, ili ako je ima, to su ljudi, na žalost, jako slabo podučeni“, ističe Trifunović.

Upravo je ovaj stručnjak za bezbjednost tokom istraživanja terorizma i upotrebe interneta u terorističe svrhe, došao do stravičnih podataka po pitanju Darkneta.

“To su stranice, recimo, Another life, sa koje vi ne možete da uđete kao običan korisnik. Sama riječ another life – drugi život, gdje vi kreirate u virtuelnoj realnosti drugog sebe. Kod terorizma, morate poći na Darknet da biste ušli na sajt Another life. A da bi došli do toga, oni vas testiraju – daju vam lozinke, šifre, testove, da li znate arapski, ako znate odakle ste, razna pitanja poput onih da li vjerujete u Alaha. Imate virtuelne džamije u kojima primate lekcije Bin Ladena, Bagdadija i ostalih“, objašnjava Trifunović.

Istražujući terorizam i internet u svrhu istog, Trifunović je imao pomoć džihadiste čije ime je poznato redakciji CdM-a.

“Da bi vas prihvatili, recimo u džihadističku stranicu Another life, oni vas testiraju. Ja sam došao do šestog nivoa, jer sam imao pored sebe džihadistu koji je bio pripadnik Al Kaide, koji mi je na arapskom jeziku odgovarao na test pitanja, jer je to jedini jezik na koji odgovarate. I na nekom šestom nivou su me provalili. Ima dosta nivoa provjera. Idu test pitanja, razgovori sa vama, imaju zatvorenu čat grupu na koju koriste svoje inkripcije“, priča Trifunović za naš portal.

Sa pojavom Islamske države internet je dobio potpuno novu dimenziju. Jer, dok se nije pojavila Islamska država, i dok im Anonimusi nijesu objavili rat, veliki broj hakera bili su Muslimani.

“Tragajući za islamistima sve vrijeme sam vidio da su oni korak ispred nas – u inkripcijama koje koriste i sistemu zaštite, kao i u komunikaciji. Shvatio sam da se tu prepliće terorizam i organizovani kriminal, jer su oni od organizovanih kriminalaca pokupili upravo ta znanja“, ističe Trifunović.

Jedan dio Anonimusa, koji su se odvojili od hakera zbog objavljenog rata ID, počeli su da prave inkripcije za ID, pa čak i za određene kriminalne krugove.

“Pristupaju nevidljivo internetu. To znači da, na primjer, ja mogu da dođem u Vašu redakciju sa jednim USB-om na kome imam program koji od vašeg kompjutera koristi samo procesor, i kada završim rad na računaru, mogu obrisati sve i ne ostaje nijedan trag. A internetu pristupam preko, recimo, brovsvera koji je Tor, koji iza sebe ne ostavlja nikakav podatak“, kroz primjer objašnjava Trifunović.

Sa svom modernom opremom današnjice, korisnike Darkneta je gotovo nemoguće pronaći.

“To je suština, da budeš nevidljiv. Kako ćete vi da nađete odakle je nešto naručeno i gdje stiže, a ne znate ni ko je naručio ni odakle je naručeno, jer taj softver svake 0,3 sekunde mijenja IP adresu. Tri puta u jednoj sekundi promijeni adresu“, objašnjava Trifunović u razgovoru za CdM.

Tako su kriminalci, nažalost, otkrili da je bolje imati ‘web shop’ nego sjedjeti u nekoj uličici. To nije ništa neobično, jer je svijet počeo da živi na internetu i kriminalci su shvatili da im je lakše da pljačkaju baze podataka, bitove i bajtove nego da vrše upade po bankama.

A sve te usluge plaćaju se virtualnom valutom od kojih je trenutno najpopularniji bitkoin, čija se prednost u odnosu na kreditne kartice ogleda u težem praćenju traga novca.

Crna internetska tržišta samo su dio sajber kriminala koji uz terorizam i ilegalne migracije spada među “top prijetnje” u EU.

Žana Bojanić, Slađana Đukanović