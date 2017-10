Knežević osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog napada na policajca

Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević, osuđen je na sedam mjeseci zatvora, jer je 17. oktobra 2015. godine fizički nasrnuo na policajca Miljana Markovića ispred parlamenta, saznaje CdM.

Presudu je nakon završnih riječi izrekao sudija podgoričkog Osnovnog suda Goran Đuković. On je rekao da je Kneževiću otežavajuća okolnost to što je poslanik, a olakšavajuća to što nije ranije osuđivan.

Knežević se tereti da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, za koje je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Marković, koji je ranije priznao da se smijao dok ga je Knežević gurao, tvrdio je da se osjećao ugroženo tom prilikom. On je ranije rekao da je Knežević nasrnuo na njega kada je počelo uklanjanje šatora, kao i da je nastavio i pored upozorenja da to ne radi.

Knežević je ocijenio da je današnja presuda je pokazala da se radi o klasičnoj zarobljenosti institucija posebno pravosudnih.

“Presuda od sedam mjeseci zatvora, zbog toga što sam poružao nenasilan otpor zbog razbijanja našim mirnih demonstracija na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, najbolje pokazuje ko su bili nalogodavci razbijanja tih protesta, te da su oni zapravo izdiktirali ovom sudiji Đukoviću ovakvu presudu”, kazao je Knežević.

Jasno poručuje-ovakva presuda ga ne može pokolebati.

“Ja ću nastaviti svoju političku i pravnu borbu, ne samo u ovom slučaju nego i u slučajevima koji su poznati već crnogorskoj javnosti. Ako je neko mislio da će ovakvim presudama uplašiti Milana Kneževića ili DF grdno su se prevarili. Spreman sam sve da izdržim i negdje sam ranije rekao ničija nije gorjela do zore, doći će vrijeme da i mi nekome duvamo u svijeću”, kazao je Knežević.

Smatra da je sudija imao napisanu presudu i da je imao potrebu da je saopšti.

”Mi smo dostavili još nekoliko dokaznih akata, međutim to njega nije interesovalo. Jedva je čekao da svi završimo završne riječi i da što prije pobjegne u tamu svog beščašća gdje mu je i mjesto”, kazao je Knežević.

Na ovaku presudu najavio je žalbu.

“Žaliću se, ne želim da se povinujem ovakvim odlukama Suda. Ne očekujemo ništa spektakularno ali želim da budu svjesni da ja svoju borbu nastavljam i da ne postoji ta odluka pred koju ću pokleknuti makar se i tukao sa režimom iz Spuža. Poručio bi malograđanskoj opoziciji koja sve vrijeme naših krivičnih postupaka plasira ifnormaciju da je ovo u skladu sa dogovorom između DPS-a i DF-a. Sad vaz pozivam gospodo ne da odbranite Milana Kneževića nego da potvrdite da li je ovo naš dogovor da se lideri DF-a šalju na višemjesečne robije i da im se nove robije najavljuju u narednom periodu”, istakao je Knežević.

