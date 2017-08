Mujović: Laži o meni servirali pojedinci iz DF-a

Biznismen Veselin Mujović pripremio je privatnu tužbu protiv ND “Vijesti”, zbog teksta “SDT slao ozvučenog Mujovića kod vođa DF?” objavljenog prošle sedmice u kojem su, kako ističe, iznijeli niz notornih neistina u vezi s njim, pišu Dnevne novine.

Tužba je, kako kaže za DN, potkrijepljena dokazima, a uz nju će biti priložena i ljekar-ska dokumentacija o “pretrpljenom stresu” koji mu je nanijet neistinitim navodima u tekstu. Osim nematerijalne štete čiji iznos će precizirati na ročištu, Mujović traži da se na naslovnoj strani “Vijesti” objavi presuda po tužbi, kakva god ona bila.

Bezočno i zlonamjerno

Kako je za Dnevne novine kazao Mujović, u tom po njemu, “sramnom tekstu”, on je optužen da je po nalogu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića prisluškivao čelnike Demokratskog fronta, kao i da je ispitivao i prisluškivao njihovog vozača Mihaila Čađenovića dok je bio u istražnom zatvoru.

“U pitanju je najsramni tekst koji sam u životu pročitao. Notorna je laž da sam radio sa Katnićem, odnosno da sam mu bio saradnik i doušnik. Bezočna je laž da sam, dok sam bio u pritvoru u ZIKS-u, navodno namjerno stavljen u sobu sa Čađenovićem kako bih ga ispitivao i prisluškivao. Nijesam ja došao kod njega, nego je on došao kod mene u sobu. Rekao sam ranije za Dnevne novine i ponavljam i sada da se radi o poštenom momku, i da je takva čitava porodica. Isti ti čelnici Fronta su nakon jednog ročišta u Osnovnom sudu u Podgorici došli ispred suda da mi zahvale na tome kakav sam bio prema ovom momku, da bi sada “Vijestima” servirali informaciju kako sam ja njega ispitivao. To samo govori o tome kakvi su to u stvari ljudi”, kazao je Mujović.

On navodi da je sa čelnicima DF-a imao tri sastanka i to dva u lokalu preko Morače, a jedan u kancelarijama Fronta.

“Materijalno i odgovorno tvrdim da nisam prisluškivao nikoga, a da li je neko drugi prisluškivao, ili bio na mjerama nadzora to ne znam, to je pitanje za tužilaštvo. Zato sam bio zaprepašćen tekstom da sam bio ozvučen i ubačen u DF. Da sam ja prisluškivao, ne bih podnosio tužbu, već bih ćutao”, kazao je Mujović. Ovak kontroverzni biznismen koji je u žižu javnosti dospio otvaranjem slučaja porodice Marović, kaže da je nakon teksta koji je u Dnevnim novinama objavljenog prošlog mjeseca, u vezi sa transkriptima koje je Specijalno tužilaštvo objavilo, imao problema sa pojedincima iz Demokratskog fronta koji su ga tražili preko nekih njegovih rođaka i prijatelja.

Iz DF mi poručili da se smirim

“Zvali su me i članovi Fronta i poručili da se smirim, da imam porodicu i da mogu imati problema. Međutim, mene je to još više iziritiralo. Da se zna, lično nemam ništa protiv tih ljudi, mislim i danas da je Andrija Mandić pošten čovjek, i zaista sam njima htio da pružim pravnu pomoć. Međutim, vidio sam da su bili neiskreni, da su pokušali da me zloupotrijebe i da im nije trebala stručna pomoć, već pomoć da se napadne Katnić. Čim su počeli da pominju praćenje kuće “povukao sam ručnu”. Normalno je da se opozicija bori da osvoji vlast, ali je nenormalno da neko strada zbog politike”, ističe Mujović.

Njemu nije jasno zašto ga stalno čačkaju i pominju jer “nije političar”.

“Ne znam zašto, ali vam moram reći da nijesu svjesni koga čačkaju, jer će imati veliki problem. Iritiraju me i tjeraju da i dalje pričam”, ističe Mujović.

Neistine koje su, po njegovim riječima, namjerno plasirane u “Vijestima”, uticale su ne samo na njega, već i na njegovu familiju.

“Neko iz Fronta je namjerno servirao tu notornu laž vezanu za to da sam prisluškivao i ispitivao Čađenovića, kao i laž da radim za Katnića. A za laž da sam prisluškivao članove Fronta odgovorna je osoba iz mog okruženja u kafiću u kojem često sjedim. To nije prvi put da se desi, da neki moj razgovor završi u medijima. Na sudu će se utvrditi sigurno ko je to rekao i taj ima da se stidi”, kaže Mujović, naglašavajući da nema ništa protiv “Vijesti”, ali da neće odustati dok ne sazna ko potura laži o njemu.

Htjeli da me isprovociraju da kažem nešto protiv Katnića

Mujović kaže da tekst, osim što je neistinit i zlonamjeran, nije potpisan što je, po njemu, jako čudno.

“Simptomatično je što je tekst izašao nepotpisan u rublici “Hronika” i da ljudi koji rade tu, a kojima sam davao informacije i pomagao, navodno nijesu znali za taj tekst. Ove lažne informacije “Vijesti” su dobili od članova Fronta i jedne osobe iz mog okruženja u kafiću gdje sjedim. Smatram da taj tekst nije napad samo na mene i moju porodicu, već i na samog Katnića. Htjeli su da me izritiraju i nešto kažem protiv Katnića, ali ja nemam što. Ja sam prvi čovjek koji bi trebalo da kaže nešto protiv njega, ali nemam ništa”, kaže Mujović.

On ističe da u slučaju da urednik “Vijesti” na ročištu kaže ime i prezime osobe koja im je dala lažnu informaciju, da ću odustati od tužbe.

“Javno obećavam da ću povući tužbu ukoliko mi saopšte ime i prezime osobe koja je poturila ove neistine. Neko je namjerno servirao lažne informacije i to upravo nakon teksta koji je izašao u Dnevnim novinama. Ja sam ih zamolio, nemojte da me čačkate i oni zato nijesu htjeli lično, nego su preko “Vijesti” servirali laži o meni”, mišljenja je Mujović.

Najavljuje uzbudljiv nastavak suđenja

Protiv Mujovića u toku je postupak u Osnovnom sudu u Podgorici zbog optužbi da je u više navrata prevario bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića i oca bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, Ljuba Rađenovića. Postupak se nastavlja 29. septembra, kada će, kako najavljuje, iznijeti zanimljive podatke o tome koje se sve hajke vode protiv njega.

“Vodi se niz hajki protiv mene sa ciljem da me unište i da ne progovorim o svemu što znam. Međutim, što su oni više takvi, ja sam gori i jači. O čemu je riječ znaćete ako budete prisustvovali suđenju. Tražiću da se pročita tih famoznih 13 pisama koja su nestala, pa pronađena. Svako ću pismo prokomentarisati je li moje i šta piše u njima”, najavljuje Mujović.