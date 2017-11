Optuženi negirali povezanost sa Kavačkim klanom

Stefan Brnović, Đerđ Camaj, Aleksandra Bogdanović, Tripo Moškov i Igor i Nikola Andrić negirali su povezanost sa Kavačkim klanom i izvršenje bilo kakvih radnji za tu organizaciju. Za to ih tereti Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Oni su danas na glavnom pretresu, u Višem sudu, iznijeli svoju odbranu. Terete se optužnicom predmeta u kojem su prvooptuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović, za koje SDT smatra da su organizovali kriminalnu grupu čiji su se članovi bavili švercom droge, iznudama, zelenašenjem, pranjem novca i davanjem mita.

Svi oni su danas više puta negirali da poznaju prvooptuženog Kašćelana i Božovića, da imaju veze sa Kavačkim klanom i da su vršili djela za koja ih tužilaštvo smatra krivima.

Dedović “nadzirao” Kotor za Kavčane?

Moškov i Igor Andrić rekli su da su vidjeli optuženog Iliju Dedovića kako radi oko kamere za koje se kasnije ispostavilo da su navodno vršile nadzor Kotora za Kavački klan.

Prema riječima Andrića, kontakt sa jednom od tih kamera je imao kada je išao da se nađe sa Moškovim. Tada ga je, kako tvrdi, Dedović zaustavio i pitao da mu pomogne da razmontira kameru koja se nalazila na drvetu.

“Da li zbog brzopletosti ili nepromišljenosti, ja sam odma pomogao. Nisam mogao naslutiti za šta je služila ta kamera”, rekao je Andrić.

Moškov je kazao da se tu već nalazio alat i merdevine, koje su služile za demontiranje kamere.

“Dedović nas je pitao za pomoć. Rekao je da će se vratiti za sekund. Nije prošao ni minut stvorilo se službeno vozilo policije”, rekao je on.

Braća Andrić ističu da im nije jasno kako mogu da se terete za osnivanje kriminalnog klana 2010., kada su tada bili osnovna škola.

Oni i Moškov saopštili su da zbog posla kojim se bave, kapetani i moreplovci, nemaju potrebu da rade bilo kakve radnje kojima bi nezakonito stekli novac jer imaju veoma dobru zaradu od svoga posla.

Ističu da ne shvataju kako mogu da se terete, između ostalog, da su vještaku dali mito kako bi uticali na rezultate vještačenja spornih kamera. To im je nejasno, jer kako tvrde, za vrijeme davanja mita koje se navodi u optužnici, oni su se nalazili u pritvoru.

Optuženi Camaj je kazao da nema nikakve veze sa pomaganjem navodnim članovima klana u komunikaciji. I da mu nije jasno kako mogu da ga pitaju zašto mu je stalno bio uključen telefon, jer smatra da svi drže upaljene telefone kako bi se čuli sa porodicom i slično.

Njega tužilaštvo tereti da je pomagao članovima klana u komunikaciji specijalnim sim karticama.

Pare, alkohol i cigarete za babine i čašćavanje

Optuženi Stefan i Aleksandra negirali su da su zaposlenoj u Opštini Kotor davali mito kako bi počeo sa radom kazino.

Kako tvrde, dozvolu za rad su dobili mjesec dana prije nego je Aleksandra, po nalogu računovođe,otišla u Opštinu da provjeri je li lokal upisan.

Tamo je, kako tvrde, bila radnica koja je, kad je čula da ona radi za Brnovića, zatražila da ga čuje putem telefona jer ga poznaje dok je još bio dječak i družio se sa njenim sinom. Prema njihovim riječima, ona je tada njemu saopštila da je dobila unuče.

“Zato sam rekao Aleksandri da joj da 50 eura da da njenom sinu i viski, za kolijevku. A njoj da kupi Gorki list i cigarete da je časti”, objasnio je Brnović.

Samardžić insistira na kamere policije Kotora

Bivši komandir kotorske policije, Zlatko Samardžić predložio je danas sudu da u dokazni materijal uključi i video zapise nadzora Odejeljenja bezbjednosti policije Kotor. Time će, kako on smatra, biti dokazana njegova nevinost u ovom predmetu.

Kao važan razlog za to naveo je to što kamere pokrivaju ulaz, hodnike i prostorije. Naglasio je da sve to ima SDT i da mu nije jasno što nije uvršteno u dokazni materijal.

Protiv njega i Ilije Dedovića vodio se sudski postupak odvojeno, ali je nakon razmatranja spojen sa ovim predmetom.

Osam “Kavčana” u bjekstvu

Pored prvooptuženih, prema navodima suda u bjekstvu su i Vladimir Božović, Miloš Radonjić, Siniša Vlahović, Aleksandar Đurišić, Igor Đurišić i Davor Prelević. Njima se sudi u odsustvu.

Optužnica: Narko biznis, nasilje, zelenašenje, pranje novca…

Prema navodima optužnice, Kašćelan i Božović, krajem maja 2010. godine, organizovali su kriminalnu grupu čiji su se članovi bavili švercom droge, iznudama, zelenašenjem, pranjem novca i davanjem mita. Tužilaštvo smatra da su oni bili zaduženi za planiranje krivičnih djela, davanje naređenja članovima organizacije i obezbjeđivanje novca. Navodi se da su i učestvovali u vršenju nekih krivičnih djela. Nastavak ovog suđenja zakazan je za sjutra, kada će se nastaviti saslušanje optuženih.

Željka Bojanić