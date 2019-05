Skoro polovina osuđenih uslovno kažnjena

Od ukupnog broja presuda koje su crnogorski sudovi donijeli prethodne godine, u skoro 42 odsto slučajeva izrečene su uslovne kazne. Na kazne zatvora osuđeno je znatno manje osoba i takve kazne izrečene su u oko 30 odsto krivičnih postupaka, navodi se u izvještaju o radu Sudskog savjeta za 2018. godinu, prenosi Dan.

“Kaznena politika, koja se očitava kroz broj i vrstu krivičnih sankcija izrečenih za krivična djela povodom kojih je tokom prethodne godine vođen krivični posstupak, može se ocijeniti kao politika koja odgovara težini izvršenih krivičnih djela. Od ukupnog broja donijetih presuda, uslovna osuda je izrečena u 1.380 slučajeva (41,32 odsto), dok su 164 lica osuđena na novčanu kaznu (4,91 odsto), a 967 lica na kaznu zatvora (28,95 odsto). Ukupno su izrečene 222 kazne radau javnom interesu, što predstavlja 6,65 odsto od ukupnog broja izrečenih kazni”, piše u izvještaju Sudskog savjeta.

Statistički podaci, pa i po pitanju uslovnih kazni, bili su slični i godinu ranije. Naime, 2017. godine uslovna osuda je izrečena u 1.698 predmeta, odnosno u 41 odsto od ukupnog broja predmeta. Na novčanu kaznu osuđeno je 205 osoba, ili 4,95 odsto od ukupnog broja osuđenih. Kazna zatvora izrečena je za 1.243 lica (30,02 odsto). Te godine je izrečeno 287 kazni rad a u javnom interesu, što predstavlja 6,93 odsto od ukupnog broja izrečenih kazni.

Prethodnu godinu crnogorski sudovi su počeli sa 40.781 predmetom, primili su 98.786, a završili 97.696, dok je neriješen ostao 38.971 predmet, ili 28,52 odsto.

Navedeno je i da su odluke rađene u zakonskom roku, odnosno samo 0,6 odsto odluka je urađeno van zakonskog roka. To je, kako je ocijenjeno u izvještaju, jedan od pokazatelja efikasnosti i efektivnosti, zajedno sa poštovanjem principa suđenjau razumnom roku.

“Tako je 56,46 odsto predmeta riješeno do tri mjeseca, 14,71 odsto do šest mjeseci, 8,05 odsto do devet mjeseci, 8,72 odsto do godinu, dok je u 12,06 odsto predmeta postupak trajao duže od godinu”, piše u izvještaju.

Apelacioni sud je 2018. godine imao ukupno 2.538 predmeta u radu, od kojih je 90,31 odsto riješenih, odnosno 9,69 odsto neriješenih u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Od izrečenih presuda, 81 je potvrđena, dok je 11 odsto ukinuto. Vrhovni sud je u 2018. godini primio ukupno 7.572 predmeta, odnosno imao u radu ukupno 8.013 predmeta, uključujući neriješene predmete iz prethodne godine. U odnosu na ukupan priliv, riješeno je 90,07 odsto predmeta, dok je nezavršeno ostalo 9,93 odsto u odnosu na ukupan broj predmeta u radu.

Veliki procenat uslovnih kazni često je bio povod za negativno komentarisanje kaznene politike sudova. Upravo ta činjenica često je navođena kao jedan od osnovnih razloga zbog čega je godinama unazad statistika ista oko polovine zatvorenika su povratnici, odnosno ranije osuđivane osobe.