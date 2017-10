Šunjević tvrdio da su ih redari DF vrijeđali

Davor Zlatičanin (24) i Đorđije Šunjević (54) juče su kategorično negirali navode optužbe da su u junu nanijeli teške tjelesne povrede, redarima DF, Dejanu Gojkoviću i Goranu Nikeziću. Tužilaštvo je tokom istrage obustavilo postupak protiv Gledisa Čekaja koji se prijavom teretio da je učestvovao u incidentu, u kojem su povrijeđeni Nikezić i Gojković.

Zlatičanin i Šunjević su pred sudijom Radem Ćetkovićem ispričali kako se sve odigralo, navodeći da su 15. juna došli poslom u Hercegovačku ulicu.

Incident

“Došao sam sa Čekajem do knjigovođe i kada smo izašli iz kancelarije vidio sam dvije osobe i tada je jedna rekla “došli ste iz Vrake ovdje da se širite”. Nakon toga, Nikezić je prišao i rekao “ja ću vas iseliti“ i udario me u bradu. Krenuo sam ka autu, a za mnom je došlo još pet ili šest osoba, a među njima su bili i Gojković i Nikezić”, ispričao je Šunjević.

On je kazao da je nakon toga iz vozila uzeo bilijarski štap kako bi ih spriječio da ga udare.

“Sjećam se da je Nikezić tada prišao i rekao “makni to“. Ja sam se povlačio nazad, a on je išao prema meni. U jednom momentu zatvorio mi je gepek, prišao mi je, uhvatio za vrat i tu je došlo do guranja. Došao je i Čekaj, a tada mu je prišao Nikezić, udario ga je u lice i odgurnuo ga od sebe. Mi smo ušli u vozilo i krenuli kući, ali smo se kasnije vratili da vidimo ko su ti ljudi”, dodao je Šunjević.

Optužni Zlatičanin juče nije želio da odgovara na pitanja tužioca i suda, tvrdeći da nije počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

“Spornog dana bio sam u Kliničkom centru u posjeti rođaku. Kada sam izašao vidio sam gužvu i počeo da bježim jer imam strah od nekog incidenta odranije”, dodao je Zlatičanin.

Druga verzija

S druge strane, Goran Nikezić i Dejan Gojković juče su kategorično tvrdili da nijesu nikog vrijeđali, niti udarali.

Gojković je ispričao da je sjedio u Herecegovačkoj sa kolegom Nikezićem, te i da je čuo kada je neko rekao”ova dva momka vas gledaju“.

“Sjećam se da su onda dva momka pošla prema kolima i da je kolega rekao “evo ih dolaze sa šipkama“. Tu je došlo do guranja, ja sam nekako povrijedio prst i pošli smo do bolnice da vidim šta je. Kada smo stigli tamo, obavijestili su nas kako neko lomi inventar u prostorijama stranke. Krenuli smo i ispred Kliničkog nas je dočekalo oko petnaest osoba. Tada me je neko udario metalno šipkom po glavi, ali nisam vidio ko”, naveo je Gojković.

I njegov kolega Nikezić ponovio je priču da su dva mladića krenula prema njima i da je jedan od njih uzeo metalnu šipku.

“Tu su nas razdvajali, ali nije bilo udaraca. Oni su ušli u auto, a mi smo pošli do Urgentnog kada smo dobli poziv da nas neke osobe traže u kancelarijama stranke. Kada smo izašli iz Kliničkog, Gojković je udaren, ali nisam vidio ko je to bio”, ispričao je Nikezić.