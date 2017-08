Uhapšen pripadnik Vojske Lazar Čobeljić

Podgorička policija uhapsila je juče 24-godišnjeg Lazara Čobeljića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda sugrađaninu i imenjaku Lazaru Raičeviću.

Čobeljić, koji je inače vojnik po ugovoru u Vojsci Crne Gore, danas će biti saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu koje će se izjasniti o njegovom daljem zadržavanju, saznaju Vikend novine.

Čobeljić se sumnjiči da je 18. jula u Tološima, sa grupom mladića presreo automobil kojim je upravljao Raičević. Tada je, prema saznanjima VN, jedan mladić otvorio vrata i udario Raičevića šakom u sljepočnicu. Raičević je, ipak, uspio da pokrene auto i pobjegne nekoliko metara.

Međutim, auto je zasuto kamenicama, a kako je prozor na strani vozača bio otvoren, jedan kamen, pogodio je Raičevića u glavu. Od tog udarca mladić je izgubio svijest i udario u auto koje je bilo parkirano uz put. O napadu na njega dva dana kasnije – 20. jula, Raičević je ispričao inspektorima koji su ga posjetili na Odjeljenju neurohirurgije Kliničkog centra Crne Gore.

Tuča se dogodila kod supermarketa Trend u Ivangradskoj ulici, a krivičnu prijavu podnijela je policija koja je obaviještena o incidentu i odmah intervenisala.

Raičević je juče za Vikend novine potvrdio da je bio napadnut od grupe momaka, da ga je jedan udario kamenom, a jedan šakom, ali da te momke ne poznaje od ranije.

“Imao sam u autu na vidnom mjestu obilježje FK Partizan, pa sam pomislio da me napada neko od Varvara, navijača Budućnosti. Desetak momaka, koliko sam uspio da procijenim, zaustavilo je moj auto nasred ulice, jedan je otvorio vrata i počeo da me udara. Nekako sam uspio da dam gas i pobjegnem, ali su me onda gađali kamenjem. Kako mi je prozor bio otvoren, jedan kamen me pogodio u glavu i ja sam izgubio svijest. Sav krvav, završio sam u Hitnoj pomoći“, kazao je Raičević Vikend novinama.

Okrivljeni Čobeljić, prema nezvaničnim saznanjima VN, negirao je da je bilo koga napao 18. jula, te da je tog dana taksijem krenuo sa prijateljem da kupi kartu za utakmucu Budućnost-Partizan. Taksi je zaustavila policija i privedeni su u Centar bezbjednosti Podgorica.

Čobeljić je, prema saznanjima Vikend novina, tada saopštio da ne bi sebi dozvolio nikakvo nasilničko ponašanje, s obzriom da je službenik Vojske Crne Gore.

Gotovo dva mjeseca nakon prebijanja Raičevića, policija je privela Čobeljića, koji će danas dati izjavu pred osnovnim državnim tužiocem u Podgorici.

Privođen, pa pušten 18. jula

Nakon incidenta od 18. jula, službenici podgoričke policije izašli su na lice mjesta gdje su zatekli Čobeljića i još nekoliko mladića i priveli ih kod sudije za prekršaje.

Mladići su se opirali privođenju, ali su na kraju završili u Sudu za prekršaje, odakle su nakon saslušanja pušteni.

Međutim, Čobeljića je juče, nakon prikupljenih novih dokaza, policija ponovo uhapsila.