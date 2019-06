IPA projekat MONET: Počeo program razmjene u Narodnom muzeju

Program razmjene koji se realizuje u okviru IPA projekta MONET – Culture in Motion in Adriatic Networks of Museums, počeo je u Narodnom muzeju na Cetinju i trajaće dvije nedjelje. U razmjeni učestvuju umjetnici iz Crne Gore, Albanije, regije Pulja i regije Molize, odabrani na međunarodnom javnom pozivu, sa ciljem stvaranja jedinstvenih umjetničkih djela, koja će biti prikazana na putujućoj izložbi u sve tri zemlje učesnice programa.

Odabrani umjetnici će, kroz saradnju sa mentorima, posjetiti Narodni muzej i Nacionalnu biblioteku “Đurše Crnojevć ” i biti u prilici da kroz susrete sa studentima i umjetnicima iz Crne Gore, ramijene znanja i iskustva koja će doprinijeti njihov daljem zajedničkim ili individualnom radu.

U okviru realizacije IPA projekta MONET planirano je održavanje sedam umjetničkih laboratorija u kojima će učestvovati 28 umjetnika iz Crne Gore, Albanije i Italije, a uključene institucije su Narodni muzej Crne Gore, Centar savremene umjetnosti, Fondacija Pino Pascali (Polignano a Mare, Pulja, Italija), Arheološki muzej Ribezzo (Brindisi, Pulja, Italija), ARATRO – Arhiv elektronske umjetnosti i laboratorija savremene umjetnosti Univerziteta Molize (Kampobaso, Molize, Italija), Nacionalna galerija umjetnosti Tirana (Tirana, Albanija) i Nacionalni muzej fotografije “Marubi” (Skadar, Albanija).

Projekat MONET je finansiran u okviru prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora. Osnovni cilj projekta je stvaranje mreže muzeja i kulturnih lokacija i promocija prirodne i kulturne baštine kroz valorizaciju muzeja u smislu menadžmenta, infrastrukture i usluga. Ministarstvo kulture Crne Gore je na ovom projektu vodeći partner, dok su ostali partneri iz Italije Muzej Pino Pascali, ARATRO Univerzitet Molize i Regija Pulja, a iz Albanije Ministarstvo kulture i Muzej fotografije Marubi. Pridruženi partner je Opština Leće.