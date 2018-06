Dolazi ljeto, smanjite unos hljeba

Svi se uveliko spremamo za dolazak ljeta, pa je sasvim očekivano da se u vrelim danima pazi i na ishranu, posebno na unošenje hljeba u organizam.

Ukoliko hljeb jedete u velikim količinama, unijećete dosta kalorija i vjerovatno dobiti neki kilogram viška.

Glavne promjene koje se dešavaju gotovo odmah kada prestanete da konzumirate hljeb, jeste izbacivanje nagomilane vode, više nećete imati česte napade gladi, bićete puni energije, ali i dovesti liniju u red.

Ako se pitate koliko biste mogli da smršate ukoliko počnete da izbjegavate hljeb, odgovor je da to zavisi od toga koliko sada hljeba jedete. Ako eliminisanje hljeba podrazumijeva samo izbjegavanje tosta za doručak, nemojte da očekujete drastične promjene u kilaži, ali ako izbjegavanje hljeba vodi ka značajnoj redukciji kalorija u svakodnevnoj ishrani, onda ćete izgubiti više kilograma.

Kalorije u hljebu

Premda hljeb nije naročito bogat kalorijama, ukoliko ga jedete uz svaki obrok, onda ćete značajno povećati unos kalorija. Da biste znali koliko možete da smršate izbjegavanjem hljeba, morate otprilike da znate koliko dnevno kalorija unosite konzumiranjem hljeba.

Bijeli hljeb sadrži 266 kalorija na 100 grama ili 80 kalorija po parčetu od 30 grama, dok integralni hljeb sadrži 247 kalorija, a parče hljeba od 30 grama sadrži 74 kalorije.

Engleski mafin od 57 grama ima 134 kalorije, dok somun od 60 grama sadrži 165 kalorija.

Gubitak kilograma

Nutricionisti istilu da ukoliko smanjite unos kalorija za 100 do 500 kalorija dnevno, a uz to ste fizički aktivni 30 do 60 minuta, to je dobar način da izgubite suvišne kilograme.

Ukoliko uobičajeno jedete parče hljeba za doručak, engleski mafin za užinu, somun za ručak i još jedno parče hljeba za večeru, imajte na umu da samo konzumiranjem hljeba otprilike unesete 454 kalorije dnevno odnosno 3.178 nedjeljno.

Ako želite da smršate pola kilograma nedjeljno, potreban vam je deficit kalorija od oko 3.500 kalorija, pa ako je trenutni unos kalorija dovoljan da održite težinu, redukcija 3.178 kalorija nedjeljno može da vam pomogne da izgubite pola kilograma skoro svake nedjelje.

Ukoliko prestanete da jedete hljeb, moraćete da povećate unos zdravih ugljenih hidrata, jer oni treba da čine najmanje 45 procenata dnevnog unosa kalorija.

Počnite da jedete smeđu rižu, ovsenu kašu, musli, proso i slično.