Ovi horoskopski znaci uvijek znaju kada neko laže

Da li spadate u one ljude koji mogu lako da prepoznaju kada ih neko laže? Da li znate koji su to znaci i pokazatelji da vam neko ne govori istinu prilikom obraćanja?

Neverbalni dio komunikacije je veoma važan za poruku koju pokušavamo da prenesemo, a to naročito važi za one trenutke kada neko ne govori istinu. Bilo da je u pitanju brzo treptanje, izbjegavanje kontakta očima ili neki treći znak, neki ljudi mogu da ih raspoznaju bez ikakvog problema. Ovih pet horoskopskih znaka su poput ljudskih detektora laži i njih ne bi trebalo da pokušavate da obmanjujete.

Djevica

Djevice imaju oko za detalje, tako da njima skoro ništa ne može da promakne, pa tako ni laž. One skupljaju i analaziraju informacije radi zabave i to isto čine i kada im djeluje da nešto od njih skrivate ili prenosite pogrešno. Ne samo da će vas prozreti poput detektora laži, već se dešava da oni koji ih lažu skoro odmah primijete da su provaljeni i zbog toga počinju da govore neke besmislice i prebacuju krivicu na druge.

Blizanci

Teško je obmanuti onoga kome komunikacija ide odlično poput blizanaca. Čim pomisle da ste rekli nešto netačno, znaće tačno koja pitanja treba da vam postave da bi vas uhvatili u zamku. Oni sami veoma vode računa o tome šta je neko rekao i znaju koji djelovi se uklapaju u širu sliku a koji ne. Takođe mogu da prepoznaju laž iz načina na koju ju je neko izrekao.

Škorpija

Nikako se ne preporučuje da lažete škorpije, jer im neće dugo trebati da to primijete a nećete se ni provesti baš najbolje nakon toga. One su po prirodi ljubopitljive i imaju dio ličnosti koji voli da istražuje i koji se lako aktivira. Neće stati dok ne otkriju istinu, a ukoliko ste ih slagali, budite sigurni da će vam se na neki način osvetiti, samo je pitanje kada će se to tačno desiti.

Jarac

Jarčevi su po prirodi skloni cinizmu i skepticizmu, tako da su uvijek na oprezu po pitanju neistina i nečega sumnjivog. Sami su uglavnom veoma posvećeni istini, što takođe može biti razlog za lakše detektovanje laži. Kada biraju da li nekome vjeruju ili ne, pogledaće ga pravo u oči kako bi procijenili šta je u pitanju. Ukoliko ne možete da dokažete da govorite istinu, možda vam neće povjerovati ni narednih puta.

Vodolija

Imaju razne načine da prosude kada neko laže, što i ne iznenađuje toliko kada se uzme u obzir da su u pitanju inteligentne osobe sa visokom moći opažanja. Ako neko odgovori pitanjem na pitanje, fizički se odmakne od sagovornika ili pravi čudne pokrete tijelom, vodolija će procijeniti da laže. Za razliku od drugih znakova, neće tu laž smatrati ličnom i naljutiti se na sagovornika, ali definitivno u nju neće povjerovati.