Ovo su najčešće predrasude o jogi

Joga je odličan način za održavanje vašeg duha i tijela u dobroj kondiciji, ali o njoj i dalje postoje određene predrasude, koje su uglavnom neutemeljene.

Otkrivamo vam četiri najčešće predrasude.

Joga je sekta

Vježbanje joge nema nikakve veze sa poštovanjem neke religije ili sekte. Vježbanje joge se takođe ne kosi sa nekom vjerom. Joga nije religija. Joga je nauka, odnosno disciplina koja proučava čovjekovo fizičko i mentalno zdravlje te duhovni razvoj. Joga je kombinacija fizičkih vježbi, psihologije, fizioterapije i spiritualnosti u jednom. Što duže praktikujemo jogu postajemo snažniji, i fizički ali i mentalno.

Različite vrste joge imaju različite pristupe, ali generalno možemo reći da se čas joge sastoji od fizičkih vježbi povezanih s pravilnim disanjem, vježbi za povećanje koncentracije i vježbi za opuštanje.

Joga nije samo nježno istezanje

Od svih predrasuda o jogi, s ovom se najčešće susrećemo: Da, čuo/čula sam za jogu, ali ja želim nešto intenzivnije“.

Nije rijetkost da se ljudi nakon probnog časa iznenade intenzitetom vježbanja, jer su očekivali u stvari da će mahom sjedeti, malo disati, malo se istegnuti i da će čas tako proći.

Da, postoje pasivne vrste joge (poput Yin yoge), u kojima je fokus na nježnim, mekanim pokretima. Ali, postoje i nevjerovatno fizički zahtjevne vrste (poput Ashtanga yoge i Vinyasa yoge) na kojima ćete se i te kako oznojiti i raditi na povećanju svoje snage i izdržljivosti!

Joga je samo za žene

Vježbanje joge jednako je korisno kako za žene tako i za muškarce.

Dok drugi načini vježbanja najčešće koriste samo određene dijelove tijela, vježbanjem joge koristi se baš cijelo tijelo – svaki mišić, zglob i dio tijela, što znači da se radi s mišićnim, kardiovaskularnim, endokrinim i koštanim sistemom.

Srećom ova predrasuda se polako mijenja zahvaljujući vrhunskim sportistima, čiji je dio treninga vježbanje joge, tako da i na jogu dolazi sve više muškaraca.

Ne mogu da vježbam jogu jer…

Joga je previše spora, lagana. Joga je preteška. Ne mogu da vježbam jer imam kruto, nerastegljivo tijelo. Nemam jake ruke. Nisam dovoljno snažan/snažna za jogu. Imam previše godina za jogu. Imam previše kilograma za jogu. Imam prevelike mišiće za jogu.

U stvari, jedino što trebate znati i moći za svoj prvi čas joge je – udahnuti. I izdahnuti. Ostalo sve dolazi s vremenom. Ne trebate biti niti mladi, niti zdravi, niti vitki, niti fleksibilni, niti snažni za vježbanje joge. Treba vam samo malo volje i znatiželje.

To što ne možete dotaći prste na nogama znači samo da su vam se zadnji mišići na nogama skratili od previše sjedenja, ali to ne mora biti tako. Bez obzira na godine, fleksibilnost tijela može se povećati. S obzirom na to da je u većini joga studija probni čas besplatan, nemate što da izgubite.

Dajte šansu jogi – možda otkrijete da vam odgovara ovakav način vježbanja i stvorite jednu zdravu naviku za cijeli život.