Zašto nam se ispuni želja kada to najmanje očekujemo?

Kada imate očekivanja, imate unaprijed stvorene ideje o tome kakve bi stvari trebalo da budu. Očekivanja stvaraju strah jer mislite kako se ono što želite može i ne mora dogoditi.

Kada nemate očekivanja, možete samo da se prepustite toku svemira i da ne budete vezani za rezultate. Svaki ishod može da vas približi većoj realizaciji svojih želja.

Kada ste vezani za rezultat, možete očekivati da će se stvari dogoditi u određeno vrijeme na određeni način. No, kada se to ne događa u očekivanom vremenu ili na očekivani način, dolazi do osjećaja straha. Zato je bolje nemati očekivanja kada i kako će se manifestovati postavljena namjera.

Strah, sumnja i briga su posljednje stvari koje želite da doživite u procesu manifestovanja želje. Zato je najbolji način za stvaranje onoga što želite – odvajanje.

Djelujte u skladu s onim što vam srce govori, ali ne sudite ispravnost svojih postupaka po rezultatima koje ste dobili. Dokle god su vaši postupci temeljeni na svrsi, ono što ste učinili je ono što je trebalo da učinite bez obzira na ishod. Kada je svemir u procesu postavljanja stvari za ostvarenje vaše namjere, moglo bi se ponekad činiti kako nešto ne funkcioniše. Zbog vaših očekivanja kako bi stvari trebalo da se dogode mislite da ne funkcionišu.

Ali zapravo ne vidite cijelu sliku, jer ono što vidite je samo dio veće šeme događaja gdje sve zapravo funkcioniše onako kako treba. Očekivanje daje boju percepciji stvari. Ne vidite kako stvari zapravo funkcionišu kada očekujete da će se dogoditi na određeni način. Time se onemogućuje prepoznavanje svega dobrog što nam dolazi i uzrokuje da ga odgurnemo misleći da je to zlo.

Bez predrasuda koje ograničavaju vašu percepciju, vi ste u mogućnosti da prihvatite ono što vam dolazi kao dio rješenja i realizacije onoga što zaista želite u životu. Vi ste u mogućnosti da primate i ne opirete se istini i ljubavi. Mnogo puta se osjećamo obeshrabreni kada se stvari ne događaju onako kako želimo da se dogode.

Možda čak i izgubimo nadu misleći kako nam nije suđeno, pa čak i odustajemo jer mislimo da je uzaludno. No, mi ne shvatamo da smo u procesu i da će sve što dolazi proći i odustajemo u trenutku u kojem smo najbliže ostvarenju više nego što smo ikad prije bili.

Otpustite očekivanja, tako da se možete predati procesu i pustite da rezultat dođe na pravo mjesto, na pravi način i u pravo vrijeme. Kada ne znamo kako će stvari stvarno ispasti, moramo vjerovati. Nema potrebe za nadom kad već znamo kakav će biti ishod.

Jedina nada koja vam je potrebna je očekivanje da se sve događa za dobro, a ne za zlo u vašem životu. Možete očekivati dobro bez obzira na ishod. Očekivati dobro znači vjerovati da je Bog dobar i da Bog nikada ne griješi, to je razlog zašto nas nada nikada neće razočarati na kraju.

Najbolji način življenja života je da živite kao malo dijete, bez brige i očekivanja. Samo radite ono što vam donosi radost i izražavajte sebe bez straha u svakom trenutku. U potpunosti prihvatite sebe i ono što se događa bez prosuđivanja. Vjerujte da ste uvijek vođeni i ne postoji ništa što će vas spriječiti da postignete sve što zaista želite.

Vi ste slobodni da u potpunosti živite u trenutku, bez brige za budućnost. Živite sa stavom bez očekivanja i doživjećete više slobode nego što možete zamisliti. Neuspjeh vas više ne može zaustaviti jer on više ne postoji u vašoj percepciji.

Možete nastaviti da radite ono u šta vjerujete samo zato što ne očekujete određeni ishod, već samo izražavate istinu koja je u vama. Vi ste u mogućnosti da otpustite sve negativno i ništa vas ne sprečava da idete u smjeru ostvarenja vaših želja.

Kad nemate nikakvih očekivanja, vi prepuštate ishod Gospodu. Uvijek možete dobiti mnogo više kada nemate očekivanja, jer je Bog u stanju da učini više od svega što možete i pomisliti.

Ostavite ishod u Božjim rukama dok djelujete u skladu ostvarenja vaše želje. Prepustite se procesu i znajte da dobre stvari dolaze k vama kad ih najmanje očekujete.

U kontekstu bez očekivanja, što znači ne biti vezan za ishod, možete očekivati ono što želite da se dogodi, ali takođe treba očekivati da se bilo šta može dogoditi. Zato je to stanje neočekivanog očekivanja. Osoba treba da ima opušteno i samouvjereno očekivanje da će se njena želja ostvariti.

Nemojte očekivati očekivani ishod, ali očekujte da će se vaša želja manifestovati.