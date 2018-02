Blažića ne brinu pare, Danilović skuplja potpise

Predsjednički izbori biće održani za dva i po mjeseca, a već sada je izvjesno da će opozicija imati više kandidata. Neki od njih su započeli kampanju, prikupljaju potpise građana i smišljaju kako da dođu do novca koji je neophodan i za ove izbore.

Profesor Đorđije Blažić kaže da kreće u novčano skromnu, ali beskompromisnu kampanju, i da se za kandidaturu odlučio zbog velikog pritiska građana.

“Za razliku od kandidata vlasti, od koga očekujemo da će nedostatak argumenata i opravdanja za porazne rezultate tridesetogodišnje vladavine pokušati da nadomjesti agresivnim političkim marketingom, naša kampanja ne raspolaže ogromnim svotama novca kojima bi im na tom polju parirala. Ona se bazira na principima, rješenjima i građanskom entuzijazmu, koji ju je i pokrenuo. Kampanja će biti skromna u finansijskom smislu, decentna u estetskom, a beskompromisna po pitanju borbe za prava i interese običnog čovjeka”, kaže Blažić za Dnevne novine.

Blažić koji je dekan Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice, odgovarajući na pitanje da li očekuje da će ga podržati partije iz opozicije, kaže da je suviše rano za takvu vrstu procjene.

“Moj prioritet je da sve one inicijative i poruke o nasušnoj potrebi promjene sistema upravljanja u zemlji, ali i onog vrijednosnog, dopru do svih građanki i građana. Nakon njihovog mjesečnog pritiska sam se i odlučio da se kandidujem. Moj protivnik je samo jedan i to je kandidat kojeg bude delegirala vlast”, tvrdi on.

Na drugoj strani, predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović u nekoliko navrata je govorio da će biti strpljiv i da će čekati da se opozicija dogovori o zajedničkom kandidatu. Izgleda da je strpljenju došao kraj, pa su aktivisti njegove partije krenuli u skupljanje podrške.

U Ujedinjenoj Crnoj Gori su nam kazali da se radi o redovnim aktivnostima i da se ne radi samo o prikupljnju potpisa već anketiranju građana kako bi partija “znala kako stoji pred izbore”.

Potvrdili su nam, međutim, neki anketirani građani, da Danilovićevi aktivisti, za svaki slučaj, evidentiraju one koji će dati potpis podrške kandidatu Ujedinjene Crne Gore, uzimaju sve potrebne podatke.

Juče je saopšteno da će Glavni odbor Ujedinjene Crne Gore najkasnije do 14. februara donijeti odluku o kandidatu za predsjedničke izbore

Goran Danilović, je naveo da sjednicu odgađaju dok god postoji šansa da sva opozicija stane iza nestranačke ličnosti.

Danilović je agenciji MINA kazao da odluka o kandidatu za predsjedničke izbore pripada GO.

“Iščekujući dogovor u okviru opozicije odlažemo sjednicu tog nadležnog stranačkog tijela vjerujući da je tako ispravno sve dok postoji i najmanja šansa, nada, da ćemo svi stati iza adekvatne nestranačke ličnosti“, rekao je Danilović.

Bez kontakata sa Frontom

Najveći politički igrači u Crnoj Gori još uvijek se ne izjašnjavaju o predsjedničkom kandidatu, a Demokratski front je još uvijek u potrazi za, kako su kazali, nestanačkom ličnošću koja bi mogla da ujedini opoziciju.

Jedno od naših pitanja Đorđiju Blažiću je bilo upravo to: da li je razgovarao sa predstavnicima DF-a? Odgovor je bio kratak.

“Nemam konktakte sa Demokratskim frontom”, kazao je Blažić Dnevnim novinama.